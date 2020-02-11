2020-02-11T18:16:11+03:00
Общество

«Comedy Баттл»: Студент из Ростова-на-Дону поборется за 5 млн рублей

Его выступление зрители увидят 14 февраля
Ольга ГОПАЛО
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Гассан Джабер прошел отбор и стал участником проекта. Фото: предоставлено ТНТГассан Джабер прошел отбор и стал участником проекта. Фото: предоставлено ТНТ
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Студент из Ростова-на-Дону поборется за пять миллионов рублей. Он примет участие в очередном выпуске нового сезона шоу «Comedy Баттл». Выступление покажут уже на этой неделе. Известно, что Гассан Джабер прошел отбор и стал участником проекта со второго раза.

ПИШЕТ ШУТКИ И УЧИТЬСЯ НА МЕХМАТЕ

Как оказалось, парень начал заниматься стендапом, когда был еще школьником. На выступлениях одноклассники отмечали его искрометные шутки. Тогда он серьезно задумался стать комиком. Но при этом понимал, что нужно продолжать учиться, и поступил на мехмат.

- Понимаю, что между мехматом и стендапом нет ничего общего, но факультет помогает развивать мой ум – это немаловажно для комика, - поделился Гассан. - Считаю, что шутки должны быть не только смешными, но и остроумными.

К слову, молодой артист пробовал себя в «Баттле» и в прошлом году. Тогда его взяли в комнату ожидания, но дальше он не прошел. Настойчивый парень приехал на следующий кастинг в Краснодар, и там его пригласили в новый сезон.

ПРОРЕКТОР ПОСТАВИЛ ЛАЙК В ИНСТАГРАМ

Сейчас его поддерживает мама, а папа больше переживает за учебу, хотя у Гассана получается совмещать университет и увлечение стендапом. В университете уже все знают об участии комика в шоу.

- Проректор мне поставил лайк в инстаграм, значит он уже в курсе, - смеется ростовский студент. - Но мехмат такой факультет, что кроме лайков, больше никаких поблажек мне не светит. Поэтому приходится хорошо учиться и совмещать формулы с написанием шуток.

Парень начал заниматься стендапом, когда был еще школьником. Фото: предоставлено ТНТ

Парень начал заниматься стендапом, когда был еще школьником. Фото: предоставлено ТНТ

НА ПЕРВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРИШЛО ТРИ ЧЕЛОВЕКА

Как вспоминает молодой комик, на его первое выступление в местном ростовском клубе пришло всего три человека. Несмотря на отсутствие полного зала, концерт состоялся, и все смеялись.

- Меня это совсем не расстроило, главное, люди посмеялись. Значит, шутки зашли. А дальше будут и полные залы! - уверен он.

Сейчас для Гассана главное хорошо выступить, чтобы не пришлось краснеть перед зрителем. И конечно, он хочет пройти в следующий этап.

КОНКРЕТНО Оценит ли его выступление звездное жюри, узнаем в пятницу, 14 февраля в 22:00 на ТНТ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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