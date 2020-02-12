«Надевать маску и не трогать чужие мобильники»: В Ростовской области превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ

В Ростовской области впервые за этот осенне-зимний сезон превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. В частности, говорится, что к врачам с жалобами на насморк, кашель, боль в горле и высокую температуру обратились больше 24,7 тысячи человек. Это более, чем на 19 процентов выше эпидемического порога, который рассчитывается для каждой недели года на протяжении нескольких лет. В донской столице эти показатели находятся пока на уровне прошлогодних цифр. Так, в Ростове-на-Дону зафиксировано свыше 7,4 тысячи заболевших.

Кроме того, сообщается о десятках лабораторно подтвержденных случаях гриппа. В основном, речь идет о штамме типа В - им заболели два десятка человек, а также известно о двух случаях, так называемого "свиного гриппа" - штамм А(Н1N1)pdm09. Кроме того, почти на треть по сравнении с предыдущей неделей увеличено число госпитализированных в донские больницы.

Маска поможет защитить от вирусов.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В адрес Глав муниципальных районов и городских округов, Министерство образования области и другие заинтересованные организации направлены требования по усилению профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий, - добавили в Управлении.

Там же напомнили, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, так как грипп опасен, прежде всего, своими осложнениями - чаще всего такими, как бронхит, пневмония, поражение почек и сердца. А в ряде случаев может закончится смертью, особенно у маленьких детей, пожилых людей и у лиц со сниженным иммунитетом.

Важно сразу же обращаться к врачам - в поликлинику, а если высокая температура, которая не спадает - в скорую помощь.

В Ростове-на-Дону зафиксировано свыше 7,4 тысячи заболевших.Фото: Мария ЛЕНЦ

КОНКРЕТНО

Как передается грипп?

Основным путем передачи вируса гриппа является воздушно-капельный. И больной человек наиболее заразен для окружающих первые 3–4 дня болезни, хотя выделение вируса возможно на протяжении всего заболевания и даже в период выздоровления. Известно, что вирус гриппа во внешней среде живет 2 – 8 часов, а погибает под воздействием высоких температур (75–100°С), а также - дезинфицирующих средств.

КОНКРЕТНО

Как начинается заболевание

Начинается заболевание внезапным общим недомоганием, головной болью, ломотой во всем теле, ознобом, повышением температуры до 39-40 градусов, потливостью, возможны головокружения, носовые кровотечения. Кашель и насморк бывают не всегда. Грипп — вовсе не безобидное заболевание, как считают многие.

При первых признаках гриппа больного необходимо немедленно уложить в постель и вызвать медицинского работника на дом. Помещение, где находится больной, следует тщательно проветривать, убирать, мыть пол и обтирать мебель водой с добавлением дезинфицирующих средств. Больному необходимо выделить отдельное бельё, посуду, полотенце, которые после употребления следует кипятить, а затем стирать. Посуду обрабатывать кипятком.

БДИ!

Как носить маску

Надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот, нос, подбородок и плотно фиксировалась (при наличии завязок на маске их следует крепко завязать). Если одна из поверхностей маски имеет цвет, то маску надевают белой стороной к лицу. Менять маску - 1 раз в 3 часа (или чаще). Если маска увлажнилась, ее следует заменить на новую. В сочетании с тщательной гигиеной рук и карантинными мерами маска максимально снизит риск заражения гриппом, коронавирусом и ОРВИ.

НА КАРАНДАШ

Что еще поможет

- Широко известный препарат с противовирусным действием для наружного применения — оксолиновая мазь, которой необходимо смазывать слизистую оболочку носа перед выходом из дома.

- Не следует пренебрегать народными средствами профилактики - чесноком и луком. Они содержат особые вещества - фитонциды, которые препятствуют размножению бактерий и вирусов. Ешьте чеснок и лук при каждой удобной возможности отдельно или в составе блюд.

В период эпидемии гриппа рекомендуется принимать витамин С в таблетках, а также натуральный витамин С, содержащийся в шиповнике, клюкве, черной смородине, бруснике, жимолости, малине, цитрусовых и чаях, морсах.

ВАЖНО

Как не заболеть

- Важно соблюдать «респираторный этикет». Стараться, по возможности, держаться от лиц с признаками ОРВИ на расстоянии примерно 1 метр.

- Избегайте посещения многолюдных мест, компаний друзей или знакомых, поскольку там могут быть больные гриппом. Исключите развлекательные мероприятия.

- В местах скопления людей и при близком контакте с ними, например, на лекциях в аудитории, на занятиях в учебном классе, в библиотеке, при нахождении в общественном транспорте, или в магазине, носите маску, защищающую нос и рот.

- Чаще мойте руки с мылом. Старайтесь не прикасаться руками к своему носу, рту, глазам.

- Не пользуйтесь чужими предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком), чужим мобильным телефоном — на них могут быть вирусы гриппа.

- Проветривайте свои жилые и учебные помещения. Проводите в них влажную уборку с использованием бытовых моющих средств.

- Соблюдайте режим дня, режим труда и отдыха, включите в свой рацион овощи, фрукты, соки, употребляйте достаточное количество жидкости.

- Старайтесь ежедневно гулять на свежем воздухе. Это повысит устойчивость вашего организма к простудным заболеваниям.