Ростовчанка отказалась участвовать в конкурсе красавиц из-за коронавируса в Китае

Ростовчанка отказалась участвовать в международном конкурсе красоты «Miss global», который проводился в Китае более сорока раз. В нем всегда было представлено огромное количество стран, а конкурсная программа длится десять дней. Однако в связи с эпидемией коронавируса в КНР отменены не только Новый год, свадьбы, но и состязание красавиц. Все местные жители сидят по домам и ждут, когда болезнь сдастся.

Правда, в ростовском «Имидж Элит» не исключают, что организаторами может быть принято решение перенести столь значимый и старейший конкурс в другую страну.

В копилке модели несколько звездных титулов.Фото: Личный архив героя публикации

- Конкурс «Miss global» в связи с коронавирусом для меня отменятся, - рассказала красавица-ростовчанка Халимат Айбазова. - Я искренне сочувствую всем, кто заболел и пострадал от этого страшного вируса. Но для меня здоровье и безопасность превыше всего, поэтому лететь в эпицентр ЧП было бы опрометчиво. А значит, подготовленные вечерние наряды, творческий номер приберегу для следующего конкурса. Я смело жду новые конкурсы в этом году и точно знаю, что под руководством Елены Николаевны и Михаила Юрьевича Степура у меня будет еще много новых побед

К слову, в копилке модели не мало звездных титулов, в том числе «Мисс Черкесск» и «Красавица Вселенной». Не так давно она была ведущей конкурса «World beauty 2019», на котором передала корону. А в рамках премии славы Зайцева еще и стала лучшей моделью прошедшего года.

Сейчас основная цель девушки окончить университет.Фото: Личный архив героя публикации

Сейчас основная цель девушки окончить университет - Халимат учится в Южно-российском институте управления РАНХиГС, а еще-поступить на факультет журналистики. Она мечтает связать жизнь с медиасферой и, возможно, телевидением.

- Стараюсь активно путешествовать. Это помогает смотреть на мир шире и находить второе дыхание для учебы и творчества, - говорит модель.

И пока радует поклонников горячими фото, сделанными на побережье в Таиланде.

- К откровенным фото я отношусь негативно, - честно призналась красавица. - Поскольку, участвуя в конкурсах, мы пропагандируем женственность и скромность, а откровенные фотосессии портят представления о женской непорочности. Однако фото в купальнике я не осуждаю нисколько: на пляж мы ходим не в шубе. И делать из этого что-то таинственное было бы кощунство.

Фото в купальнике модель не осуждает нисколько.Фото: Личный архив героя публикации

- Скажите, стало ли больше у вас поклонников после международных побед в конкурсах красоты?

- Даже не знаю. Но мне часто пишут юные девчата с вопросами о конкурсах красоты. А я с радостью стараюсь рассказать все, что знаю.

- Тогда, кто для вас идеальный мужчина?

- Идеальный мужчина должен быть похож на моего папу. Таких же честных правил, добрый и верный. Человек, с кем я пойду по жизни, должен очень постараться, чтоб не уступать в положительных качествах моему папе.

В рамках премии славы Зайцева ростовчанка стала лучшей моделью прошедшего года. Фото: Личный архив героя публикацииФото: Личный архив героя публикации

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