2020-02-12T08:23:05+03:00
Общество

Снегопад и сильный ветер ожидают ростовчан 12 февраля

Скорость ветра порывами достигнет 18 метров в секунду
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове снова пойдет снегВ Ростове снова пойдет снегФото: "КП" Архив
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Сильный снегопад застанет врасплох ростовчан 12 февраля. Кроме того, подует сильный и пробирающий до костей ветер. Сразу видно, что поздно пришедшая в Ростов зима не спешит покидать донскую столицу.

С утра температура воздуха будет держаться на отметках -2...-5, но ближе к полудню резко потеплеет до +1 градуса. Такая температура продержится до самого вечера. В течение всего дня погода будет облачной и будет идти сильный снег. Во второй половине дня он ненадолго превратится в снег с дождем.

Ветер сегодня сменит четыре направления - южное, юго-восточное, юго-западное и западное. Скорость порывами будет достигать 10-18 метров в секунду. Водителей сегодня ожидает снежный налет, снег и лед, местами много снега, замерзающий дождь, тающий снег и вода. Видимость временами будет ограничена до 2-4 километров.

Сегодня ожидаются перепады атмосферного давления с 750 до 743 и с 742 до 746 миллиметров ртутного столба. Такое понижение губительно скажется на состоянии гипертоников. Относительная влажность воздуха будет держаться в пределах от 75 до 95%. Магнитных бурь не ожидается, но небольших возмущений все-таки избежать не удастся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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