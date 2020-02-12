«Ближе и дороже сердцу моему»: жители Ростовской области отмечают 65 лет совместной жизни

Жители Ростовской области супруги Пономаревы отмечают 65-летний юбилей совместной жизни. Железная свадьба - это поистине рекордный срок для большинства супругов, и те, кто прожил вместе столько лет, заслуживают особого уважения. Таких людей, как Михаил Иванович и Валентина Ивановна, можно с легкостью ставить в пример нынешней молодежи, которая не отличается терпением и, чуть что, спешит в ЗАГС с заявлением о разводе.

Супруги - пример настоящего семейного счастья.Фото: из архива семьи

Подобные мысли никогда не посещали юбиляров Пономаревых. Семья с большим стажем признается: бывают и ссоры. Но они считают, что друг друга нужно уметь слушать, разговаривать и находить решение проблемы вместе.

Познакомились супруги на свадьбе друзей в 1954 году в совхозе «Победа», куда Михаил Иванович приехал трудиться. Валентина Ивановна там работала продавцом в магазине. Увидев скромную темноволосую девушку с толстой косой, молодой парень уже не смог ее забыть. Понравилась Валентина Михаилу настолько, что тянуть он не стал, быстро засватав красавицу.

За долгую семейную жизнь паре пришлось много поездить. Где только не жили, но судьба все равно возвращала их в родной донской край. Михаил Пономарев родился в 1928 году в селе Россошка Ростовской области ныне Зерноградского, а ранее Мечетинского района. Валентина Пономарева на свет появилась в 1935 году тоже в Ростовской области, Зерноградском районе, совхозе «Победа». Сейчас супруги живут в поселке Овощном Азовского района.

Его жена всю свою жизнь посвятила детям, не только своим, но и чужим. Работала преподавателем начальных классов. Она всегда отличалась добротой и чуткостью по отношению к малышам. На пенсию ушла в 62 года. Своих детей у четы учителей Пономаревых двое - сын и дочка, а также четверо внуков и уже трое правнуков. Супруги безмерно счастливы, что довелось увидеть и понянчить правнуков.Михаил Пономарев, как и полагается мужчине, всегда тянулся к точным наукам. Работал учителем физики и математики, позже дослужился до завуча, а потом и до директора Пешковской средней школы в поселке Овощном. Кроме того, был парторгом совхоза «Откормочный» Азовского района и совхоза «Койсугский». На пенсию вышел в 67 лет, но продолжал работать завучем школы.

Пара, прожившая долгую и счастливую семейную жизнь длиной пока в 65 лет, признается: секрет долгих отношений в том, что всегда много работали, оба принимали участие в воспитании детей, а потом и внуков, уважали и проявляли заботу по отношению друг к другу. Не было времени на глупости, всегда было много хлопот, всегда друг для друга они были помощниками, рука об руку шедшими по жизни.

Об их насыщенной жизни можно писать целые книги, не раз имена и фотографии супругов Пономаревых уже появлялись на страницах газет. Их называют людьми с большой буквы, их уважают за самоотверженный труд и успехи в воспитании подрастающего поколения. Пишет о своей жене, пронеся сквозь года любовь и нежность, и Михаил Иванович. До сих пор он посвящает супруге стихи.

Мужчина пишет стихи, посвященные жене. Фото: из архива семьи

Друг другу данный тот обет решительно в сердцах хранили

И с каждым годом лишь любили, все искренней и все сильней…

Ты кроткой нежностью вошла в меня в то самое мгновенье,

Когда сама в свое явленье еще поверить не могла…

Ты стала женственнее, строже, и сам не знаю почему,

Но только ближе и дороже теперь ты сердцу моему…

Между тем юбиляры дают совет и молодым людям, которые недавно вступили в брак и только начинают свой жизненный путь.

- Относитесь друг к другу с уважением, ничего не скрывайте и все проблемы решайте вместе. Семья - это труд, и работать нужно сообща. В семье каждый должен делать то, что у него лучше получается и на данный момент важнее, - отметили супруги.

Чета Пономаревых в кругу большой семьи отметит свой 65-летний юбилей 23 февраля. «Комсомолка» поздравляет Михаила Ивановича и Валентину Ивановну с этой датой и желает супругам отметить в здравии и хорошем расположении духа еще не один юбилей совместной жизни. Пусть ваша дружная семья наполняет теплотой сердца.