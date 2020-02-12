2020-02-12T18:11:27+03:00
Общество

Спасибо за мир: в Ростове-на-Дону провели парад для одного ветерана

96-летний фронтовик не выходит из дома, поэтому торжественные мероприятия провели под его подъездом
Давид Дадаян
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Петр Никитин наблюдал за парадом вместе со своей 92-летней супругой Изабеллой Мерсовой. Фото: 1Rnd.ruПетр Никитин наблюдал за парадом вместе со своей 92-летней супругой Изабеллой Мерсовой. Фото: 1Rnd.ru
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В Ростове-на-Дону провели индивидуальный парад для 96-летнего ветерана Петра Никитина. В период боевых действий он сражался с немецко-фашистских захватчиками и участвовал в освобождении донской столицы.

Утром 12 февраля оказалось щедрым на долгожданный снег. Поднялась настоящая метель, однако это не помещало нескольким десяткам человек собраться у дома ветерана. Погода может быть любой, но отдать дань защитникам города — дело святое.

Как сообщает портал 1rnd.ru. служащие военной кафедры РГУПС стройными рядами прошли по улице Серафимовича. Петр Никитин наблюдал за парадом вместе со своей 92-летней супругой Изабеллой Мерсовой. После торжественного шествия, школьники вручили им цветы и выразили слова благодарности за чистое небо над головой и спокойную, мирную жизнь.

Метель не прекращалась, и тогда чествование Петра Никитина и его супруги продолжили в их квартире за кружкой горячего чая. Дома им передали подарок и вручили памятную медаль.

Интересно, что Петр Никитин поступил на военную службу в первый год войны. Ветеран сражался за первое освобождение донской столицы, после чего был повышен в звании до лейтенанта. После фронтовик принимался участие во многих сражениях, за что был награжден многочисленными военными медалями. Его супруга Изабелла носит звание труженника тыла. В 1941 году ее вместе с семьей перевезли в Узбекскую ССР, где она работала в хлопководческом колхозе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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