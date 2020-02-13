День открытых дверей: 16 февраля выпускников и их родителей приглашает ДГТУ

Первый в этом году День открытых дверей пройдет в Донском государственном техническом университете в Ростове-на-Дону уже в ближайшее воскресенье, 16 февраля. Начало мероприятия запланировано на десять часов утра 9:30.

В этот день школьники и их родители познакомятся с жизнью вуза, получат полную информацию о поступлении, подготовительных курсах и перспективах трудоустройства. Они также узнают о направлениях подготовки.

В числе выступающих - ректор ДГТУ Бесарион Месхи, ответственный секретарь приемной комиссии Александр Кечемайкин, начальник управления военного образования и подготовки к военной службе Виктор Котельников, проректоры по учебной работе, деканы факультетов и директор Авиационного колледжа.

Также абитуриенты смогут получить консультацию по обучению за рубежом. А еще желающие смогут пройти профориентационное и экспресс-тестирование по предметам в формате ЕГЭ и ОГЭ, а также совершить экскурсию по кампусу вуза.

В программе мероприятия запланированы деловые игры и психологические тренинги, воркшоп по правилам эффективной коммуникации, интерактивные квесты. Для гостей ДГТУ выступят еще и творческие коллективы. Здесь же пройдут конкурсы, викторины и розыгрыши призов.

Кроме того, для абитуриентов будет организована еще и онлайн-трансляция. Она также будет доступна в день открытых дверей в официальной группе ДГТУ ВКонтакте

КСТАТИ

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ВАЖНО!

Гостей ждут по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1 (главный корпус и Конгресс-холл ДГТУ), контактный телефон: 8 (863) 238-15-66.