Тепло и облачно - погода в Ростове на 13 февраля

Ветреная и облачная погода ожидает ростовчан 13 февраля. Температура воздуха будет плюсовой, а вот атмосферное давление сильно понизится.

С утра температура воздуха будет держаться на отметках 0...+2. Но во второй половине дня слегка похолодает до +1. А к вечеру столбик термометра остановится на отметке 0 градусов. В течение всего дня погода будет облачной и временами возможен снег.

Ветер сегодня сменит четыре направления - юго-западное и западное. Скорость порывами будет достигать 10-15 метров в секунду. Водителей сегодня ожидает снег и лед, замерзающий дождь и влажность. Видимость временами будет ограничена до 17-18 километров.

Сегодня атмосферное давление будет пониженным 747-756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет держаться в пределах от 88 до 96%. Магнитных бурь не ожидается, но небольших возмущений все-таки избежать не удастся.

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Скорость ветра порывами достигнет 18 метров в секунду.

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