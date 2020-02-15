Александр Ищенко: «Диалог поколений — это верный способ передать правду о войне»

В Ростовской области стартовала серия открытых уроков для учеников школ, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Первый занятие исторической памяти для учащихся 11 класса гимназии № 7 города Батайска провел председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Визит спикера донского парламента был приурочен к знаковым событиям — дням освобождения от немецко-фашистских захватчиков Батайска (7 февраля 1943 года) и Ростова-на-Дону (14 февраля 1943 года). В гимназии, куда приехал Александр Ищенко, память о героических предках хранят бережно - здесь есть свой школьный музей с горельефом «огненного выпуска», где навеки запечатлены вчерашние школьники, отправившиеся в июне 1941 года защищать Родину с оружием в руках от стремительно наступающих врагов, а также рукотворная стена из солдатских платков.

По мнению спикера Заксобрания Дона, историческая память — это та незримая нить, которая связывает россиян разных лет в контексте единого духовного-культурного пространства, поэтому живой диалог между поколениями необходимо поддерживать.

По мнению Александра Ищенко, историческая память — это незримая нить, которая прочно связывает поколения россиян. Фото: zsro.ru

- Поколения людей, которые помнят войну, к сожалению, уходят. Но молодые жители нашей страны должны помнить о том, что было. Это сакральная память, которая передается самыми разными способами - фильмами, музыкой, песнями и устными рассказами. Хотя самое важное - это сохранить диалог между поколениями. Мои ровесники знают о Великой Отечественной войне из общения с родственниками, принимавшими участие в боевых действиях. Те же ребята, кто учатся в школе или идут в вуз, такой возможности практически лишены. Поэтому для них очень важно услышать правдивую информацию о том, что происходило, почему это происходило и что нужно сделать, что бы этого никогда больше не повторялось. По большому счету, поколение которое воевало, понимало, что важнее мира ничего нет. Молодежь, приходящая на смену победителям, уже не имеет этой прививки боли от войны. Такие уроки исторической памяти помогут передать молодым россиянам то, что есть в нашей памяти. Важно, чтобы это общение не завершилось сразу после юбилейных торжеств. Нет, оно должно стать постоянным, - подчеркнул Александр Ищенко.

Освобождение Батайска стало одним из главных лейтмотивов встречи. Как призналась учащаяся 11 класса гимназии Анастасия Зимнухова, первый раз советские войска попробовали выбить немцев еще 19 января 1943 года, однако эта попытка провалилась. Тем не менее, подвиг красноармейцев не пропал даром - уже 7 февраля фашистских захватчиков изгнали из оккупированного города навсегда.

- Освобождение нашего города - это очень значимое событие для меня лично. Я даже выступала на конкурсе и готовила доклад о первой попытке выбить немецко-фашистских захватчиков из Батайска, о которой знают гораздо меньше людей. Всего же во время обоих кровопролитных операций по освобождению города в сражениях погибло 4528 солдат Красной Армии, - рассказала Анастасия Зимнухова.

Подвели школьники Александра Ищенко и к самому трогательному мемориалу, который только можно себе представить — пестрой стене из солдатских платков, на которых руками ребят вышиты имена и фамилии их родственников, бесстрашно сражавшихся до на полях брани Великой Отечественной войны. Никто не забыт, ничто не забыто, а памяти, вот — в буквальном смысле можно коснуться рукой.

Ученица гимназии Яна Тормосина рассказала про акцию «Солдатский полк». Фото: zsro.ru

О том, как создавался этот удивительный объект, рассказала одиннадцатиклассница Яна Тормосина, вложившая в общее дело памяти и свои собственные силы.

- В нашей школе память о ветеранах является одной из приоритетных задач для учеников. Наша гордость - это акция «Солдатский полк», которая стартовала несколько лет назад и продолжается до сих пор. Более того, с каждым годом все больше учеников принимают в ней участие. На этой стене за каждым символическим платком скрывается конкретная человеческая судьба. Это не просто имена и фамилии. Платки разноцветные, каждый из них обозначает что-то свое: синие говорят о том, что ветеран вернулся с войны домой и умер уже в мирной жизни, красные сигнализируют о смерти бойцов на поле брани. Если ткань белого цвета, то это означает, что фронтовик пропал без вести. Зеленые платки - для тех, кто еще жив, - пояснила ученица.

Урок исторической памяти, который провел Александр Ищенко, состоялся в школьном музее, центральным экспонатом в котором является горельеф с «огненным выпуском» - изображениями смелых выпускников 1941 года, которые встали из-за парт и отправились на фронт. Современные ученики, всматриваясь в молодые лица своих сверстников, навеки запечатленные в гипсе, помнят об их бессмертной отваге.

Горельеф с «огненным выпуском» выпускников гимназии, отправившихся на фронт. Фото: zsro.ru

- Хочу рассказать про нашу стену - это горельеф, на котором высечены профили и фамилии учеников «огненного выпуска», которые не вернулись с полей битв. Всего же у нас в школе насчитывается 46 выпускников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Экспозиция музея продолжает жить и постоянно нами пополняется - как только появляются какие-то новые данные о сражавшихся героях, то мы сразу стараемся это отразить в нашем школьном музее. Сам я тоже хочу стать военным и защищать Россию. В будущем планирую поступать в Нахимовское военно-морское училище, - рассказал Марк Болонин, обучающийся в 11 классе гимназии.

Во время общения с учениками, спикер донского парламента напомнил ребятам о словах маршала Родиона Малиновского, который, отвечая на вопрос о своем самом счастливом дне, ответил, что это не 9 мая, а именно день освобождения Ростова.

Александр Ищенко посоветовал ребятам прочесть книгу «Ростов под тенью свастики», написанную Владиславом Смирновым. Фото: zsro.ru

- Возможно, вы не знаете, но Ростов-на-Дону — это один из первых городов, где шли невероятно жестокие и интенсивные уличные бои. Сталинград был уже после. Длительность оккупации донской столицы длилась семь месяцев, за это время погибло много мирных жителей города. Рекомендую прочитать книгу «Ростов под тенью свастики», написанную Владиславом Смирновым. Это произведение повествует о том страшном периоде с удивительной художественной силой и исторической точностью, - посоветовал молодым батайчанам Александр Ищенко.

Отметим, что проведение таких важных уроков исторической памяти будет проходить для учеников средних школ Ростовской области в течение всего 2020 года.