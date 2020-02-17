В Ростове-на-Дону должник, отстаивая свой «Мерседес», напал на судебного пристава

В Ростове-на-Дону должник решил кулаками отстоять собственное имущество, а точнее автомобиль марки «Мерседес Бенц» 2011 года выпуска. Инцидент произошел в Железнодорожном районе донской столицы.

Как оказалось, тот задолжал в общей сложности около 189,5 тысячи рублей. Речь шла в том числе и о долгах за коммунальные услуги. Однако добровольно расставаться с деньгами ростовчанин не захотел.

В итоге приставы изучили, сколько денег находится на его счетах в банках, а также есть ли движимое и недвижимое имущество. Оказалось, что за должником числилась квартира площадью в 47 квадратных метров и элитная иномарка. Но когда пристав пришел домой к должнику, тот не стал открывать дверь, хотя, по словам соседей, находился дома.

- Так как должник скрывался, судебным приставом-исполнителем было принято решение составить акт описи и ареста его машины, припаркованной у дома, - рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов по региону. - В присутствии двух понятых были составлены акты описи и ареста данного автомобиля, а также передача его на ответственное хранение взыскателю.

Однако в момент погрузки автомобиля на эвакуатор, объявился и сам владелец иномарки. По словам очевидцев, мужчина повел себя агрессивно, ругался матом и даже ударил пристава, нанеся ему телесные повреждения. За что, собственно, был привлечен еще и к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти. Максимальное наказание по ней - штраф до 200 тысяч рублей или до пяти лет лишения свободы.

Уже после этого нужная сумма нашлась сразу же. И мужчина погасил всю имеющуюся задолженность.