Бургер удачи: Супруги из Ростовской области открыли семейное кафе на выигрыш в лотерею

В Ростовской области супруги сорвали в лотерею крупный куш. Речь идет о сумме почти три миллиона рублей. Праздник случился на улице Светланы и Игоря Косатых.

«ГЛАВНОЕ - МЫСЛИТЬ ПОЗИТИВНО»

Женщина вспоминает, как купила счастливый билет через Интернет во время отдыха в Крыму.

- Я оплатила билет и пошла с мужем на прогулку, - говорит она. - Через какое-то время получаю СМС о выигрыше. Зашла в личный кабинет и ахнула.

Дончанка уверена, что выиграть ей помогло везение. Она не выбирала значимые числа и не анализировала архивы тиражей:

- Я просто открыла сайт, выбрала числа наугад и выиграла. Это удача. Бессмысленно продумать стратегию. Тут как рука ляжет. Главное - это всегда мыслить позитивно. И проговаривать мысленно, что все будет хорошо.

Ресторан быстрого питания требует меньших вложений.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

БУДЕТ И ДОМИК У МОРЯ

Так, на что потратить выигрыш, решали на семейном совете.

- Думали и про машину, и про квартиру, - говорит победительница. - А потом переглянулись и одновременно пришли к идее открыть кафе. Мы часто фантазировали об этом. Но не думали, что эта мечта исполнится.

Семья рассказала, что в их городе мало мест, где компании могут пообедать, развлечься и при этом потратить немного денег. Тем более, что женщина по образованию бухгалтер, а значит может сама вести документооборот.

Удача улыбнулась жительнице Аксая. Фото: пресс-служба Столото.

- Все невозможное стало возможным, - смеется миллионерша. - Мы решили открыть ресторан быстрого питания. Этот формат требует меньших вложений и пользуется спросом у молодых людей. У нас можно вкусно покушать, выпить ароматный кофе и просто пообщаться в приятной атмосфере.

Так, основные блюда в меню ресторана - всеми любимые бургеры, хот-доги и картофель фри.

Семья верит, что их вдохновения хватит и на большой ресторан в будущем. А еще супруги продолжают участвовать в лотереях и надеются выиграть повторно. И, если это произойдет, то они вложат средства в покупку домика у моря.