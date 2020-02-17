2020-02-17T14:41:05+03:00
Общество

В Ростовской области нашли тела двух десятилетних мальчиков

Детей искали почти сутки
ГОШЕВ Игорь
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На Дону почти сутки искали ребят, которые ушли гулять без родителей.На Дону почти сутки искали ребят, которые ушли гулять без родителей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Ростовской области почти сутки искали двух школьников, которые пропали в воскресенье, 16 февраля. Родители десятилетних детей сразу же обратились в правоохранительные органы. ЧП произошло в станице Обливская.

Была информация, что дети отправились гулять на берег реки Чир, что на окраине населенного пункта. Однако когда они не вернулись домой, родители забили тревогу.

В итоге сразу же начался поиск детей. Фотографии мальчишек быстро распространили в Интернете, в том числе и волонтеры. А параллельно свою работу проводили правоохранители.

Как рассказали в региональном Следственном комитете, во время осмотра предположительного места прогулки ребят были найдены следы от обуви пропавших детей. Следователи сделали вывод, что мальчики решили перейти реку по льду на противоположный берег.

В итоге уже позже стало ясно: найти живыми детей - не судьба. Тела друзей были обнаружены в реке недалеко от места их исчезновения. По предварительным данным, смерть мальчиков наступила в результате утопления в воде.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы, - добавили в региональном следкоме.

Детей искали всем миром. Фото: "Лиза Алерт Юг"

Детей искали всем миром. Фото: "Лиза Алерт Юг"

"Комсомолка" приносит свои соболезнования родным и близким погибших.

А тем временем, специалисты департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области призывают жителей Дона соблюдать меры безопасности и не выходить на хрупкий лед, а также не оставлять детей без присмотра.

АЛЛО!

Телефон для вызова спасательных служб – 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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