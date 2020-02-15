«С днем освобождения Ростова от фашистов»: Красотка из Playboy в ярко-красным бикини поздравила земляков

Пятница 14 февраля для многих день, когда влюбленные признаются в своих чувствах, дарят сердечки, цветы и конфеты. А вот для жителей Ростова-на-Дону это особый праздник. В этот день 77 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. По такому случаю для оставшихся в живых освободителей даже провели выездные парады, а ветеранам вручили памятные медали. В живых остались всего семь освободителей города.

Молодежь поздравила фронтовиков прямо у их домов. Фото: Администрация Ростова-на-Дону.

По-своему поздравить фронтовиков и земляков с праздником, вероятно, решила уроженка Ростова-на-Дону Лиза Кей. Сейчас красавица-блондинка живет за границей и прославилась на весь мир тогда, когда попала на страницы популярного журнала Playboy.

Девушка опубликовала на своей странице в Instagram свое фото в красном бикини и подписала его так: «С днем освобождения Ростова от фашистов друзья. Happy Valentines Day». Однако англоязычная аудитория отреагировала на вторую часть послания, в ответ поздравляя красавицу с Днем влюбленных.

В Ростове-на-Дону юбилейную медаль получат более 4 тысяч ветеранов войны и тружеников тыла. Фото: Администрация: Ростова-на-Дону.

А вот русскоязычные подписчики были несколько удивлены.

- Отличное поздравление! Думаю 9 мая нужно всю красную одежду держать высоко над головой, - написал на странице модели пользователь с ником kartiny_vladikavkaz.

Виртуальные сердечки под снимком поставили почти две тысячи человек.

liza_kei С днём освобождения Ростова от фашистов друзья Happy Valentines Day ...

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