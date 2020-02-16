2020-02-16T15:02:43+03:00
Общество

Успеть за семь минут: Житель Ростовской области пробежал 80 километров за букетом для любимой

Реакция второй половинки не заставила себя долго ждать
Ольга ГОПАЛО
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Оксана была счастлива получить такой букет от любимого. Фото: страница Вконтакте Максима Милича.Оксана была счастлива получить такой букет от любимого. Фото: страница Вконтакте Максима Милича.
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Романтичный забег совершил житель Ростовской области. В честь любимой супруги он пробежал 80 километров, чтобы купить самый красивый букет в соседнем городе. А заодно посвятить ей спортивный марафон.

- У нас с Ксюшей ситцевая свадьба, - поделился с подписчиками в соцсетях Максим Милич. - Мы вместе уже год. И в этот день я решил сделать для нее что-то особенное, например, пробежать из одного города в другой за самым лучшим букетом для нее. А Шахты - потому, что понравилась цифра 80 (столько составило расстояние из пункта А в пункт В, - прим. автр.). Как известно, "восьмерка" - знак бесконечности. И мне хочется, чтобы такими наши чувства были всегда.

Максим (в центре) пробежал дистанцию вместе с друзьями. Фото: страница Вконтакте Максима Милича.

Максим (в центре) пробежал дистанцию вместе с друзьями. Фото: страница Вконтакте Максима Милича.

В компанию молодой муж взял двух друзей. А старт был назначен с площади Гагарина в Ростове-на-Дону. Предварительный темп - пять минут за километр. Речь шла о спортивном беспрерывном беге. В итоге на все про все в одну сторону ушло 7 минут 22 секунды.

- Летают конечно ужас. Но зато дорога хорошая, - признался он. - Цените каждый момент своей жизни.

Правда, обратно троица добиралась уже на маршрутке. Но свадебный марафон завершился благополучно и мужчина вручил букет супруге.

Реакция жены не заставила себя долго ждать.

- Я люблю тебя, родной, - подписала Оксана под фотоотчетом любимого.

Тот самый путь. Фото: страница Вконтакте Максима Милича.

Тот самый путь. Фото: страница Вконтакте Максима Милича.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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