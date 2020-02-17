2020-02-17T07:53:05+03:00
Общество

Солнечная погода без осадков ожидает ростовчан 17 февраля

Атмосферное давление будет повышенным
Виктория Никитина
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В Ростове будет ясно и без осадковВ Ростове будет ясно и без осадковФото: Ирина ПОТЕРЯ
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Поздно пришедшая зима и ранняя весна борются в донской столице. Частые перепады температуры из минуса в плюс и обратно неблагоприятно сказываются на здоровье горожан. Кто же из времен года все-таки "перетянет одеяло" на себя по-прежнему остается загадкой.

В утренние часы по прежнему холодно, температура будет держаться на отметках -2...-5. Днем становится значительно теплее - до +4...+5 градусов Цельсия. К вечеру снова похолодает, температура достигнет отметок +1...-2. В течение дня погода будет солнечной и ясной, осадков сегодня не ожидается.

Ветер сегодня преимущественно восточный, только поздним вечером направление сменится на юго-восточное. Скорость его порывами будет достигать 5-10 метров в секунду. Для автомобилистов на дорогах условия будут идеальными - сухая проезжая часть и видимость ограничивать ничто не будет.

Атмосферное давление будет повышенным - 766-770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 55 до 88%. Магнитных бурь, к счастью, не ожидается, но небольшие возмущения все равно будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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