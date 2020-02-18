Брошенная экс-королем Малайзии Оксана Воеводина из-за нужды вынуждена продать дорогое платье

Уроженка города Таганрога Ростовской области Оксана Воеводина собирается выставить на продажу дорогое свадебное платье. Наряд модель надевала на церемонию заключения брака с королем Малайзии.

rihanapetra Наше свадебное торжество в Москве.

О своем намерении Оксана сообщила в эфире новой телепередачи «Док-ток». По словам экс-супруги Мухаммеда V, ее платье шил модельер Валентин Юдашкин, который лично приезжал на примерку.

Свадебное платье Оксана Воеводина оценила в три миллиона рублей. Фото: Instagram.com

Свой свадебный наряд таганроженка оценила в три миллиона рублей. По словам Воеводиной, все вырученные с продажи платья деньги она намерена отдать нуждающимся людям.

Во время передачи «Док-ток» модель рассказала телеведущей Ксении Собчак, что надеялась создать крепкую семью с экс-королем Малайзии, думала, что это любовь всей ее жизни и никак не ожидала развода. Брак заключался по законам шариата. Оксана Воеводина даже приняла ислам и родила мужу сына, но все это не спасло семью от развода. Экс-супруг до сих пор ни разу не видел ребенка. Все вопросы с бывшим мужем модель намерена решать через суд.

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