Брошенная экс-королем Малайзии Оксана Воеводина из-за нужды вынуждена продать дорогое платье
Уроженка города Таганрога Ростовской области Оксана Воеводина собирается выставить на продажу дорогое свадебное платье. Наряд модель надевала на церемонию заключения брака с королем Малайзии.
О своем намерении Оксана сообщила в эфире новой телепередачи «Док-ток». По словам экс-супруги Мухаммеда V, ее платье шил модельер Валентин Юдашкин, который лично приезжал на примерку.
Свадебное платье Оксана Воеводина оценила в три миллиона рублей. Фото: Instagram.com
Свой свадебный наряд таганроженка оценила в три миллиона рублей. По словам Воеводиной, все вырученные с продажи платья деньги она намерена отдать нуждающимся людям.
Во время передачи «Док-ток» модель рассказала телеведущей Ксении Собчак, что надеялась создать крепкую семью с экс-королем Малайзии, думала, что это любовь всей ее жизни и никак не ожидала развода. Брак заключался по законам шариата. Оксана Воеводина даже приняла ислам и родила мужу сына, но все это не спасло семью от развода. Экс-супруг до сих пор ни разу не видел ребенка. Все вопросы с бывшим мужем модель намерена решать через суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU