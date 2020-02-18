В Ростове-на-Дону подали 7,7 тысячи заявлений в первый класс через Интернет

Запись в первые классы в Ростове-на-Дону уже стартовала. И проводится она в том числе и дистанционно, то есть через Интернет. Это означает, что родителям будущих школяров не нужно простаивать у дверей желаемой школы ночи напролет. Достаточно просто войти с компьютера или смартфона на специализированный сайт - и вуаля.

УСПЕТЬ ДО 5 СЕНТЯБРЯ

Как рассказали в управлении образования Ростова-на-Дону, для этого можно зайти на один из сайтов (см. ниже). А при регистрации заявлений в качестве логина и пароля используются те же, что и на Портале государственных услуг РФ (их можно оформить в ближайшем МФЦ, - прим. авт.). Кроме того, родителям понадобятся свидетельство о рождении и СНИЛС ребенка.

Заявления принимаются до 1 сентября. Но сделать это нужно чем раньше, тем лучше. Главное, чтобы на 1 сентября ребенку было не меньше 6,5 года. В донской столице уже подано более 7,7 тысяч заявлений, а ожидается, что в первый класс пойдут более 13 тысяч детей.

- После рассмотрения заявления родителей уведомляют о принятом решении в течение трех рабочих дней, - рассказали в управлении.

То есть за это время операторы должны обработать данные, а нужная школа в течение десяти дней - назначить дату и время родителю, когда ему прийти с оригиналами документов. Если этого не произойдет, то придется заново подавать заявку.

КАКУЮ ШКОЛУ ВЫБРАТЬ

На самом деле право выбора школы, гимназии или лицея, куда будет ходить ребенок, остается за родителем. Поэтому вариант первый и самый простой - идти в территориально закрепленную школу. То есть у каждого учебного заведения есть свои закрепленные за ними адреса улиц и домов. Если дошкольник прописан по нужному адресу, зачисление ребенка в это образовательное учреждение гарантировано.

Однако некоторые родители хотят, чтобы их чадо училось в школе с математическим, французским или каким-то другим уклоном. И тогда попасть туда - лотерея. Зачисление идет только на свободные места и только после 1 июля. Это в том случае, если будущие ученики по прописке не заняли все вакантные места.

Правда, специалисты говорят, что задача начальной школы - научить ребенка учиться. Поэтому главное - это встретить хорошего учителя, а для этого вовсе не обязательно каждый день ездить по пробкам из одного конца города в другой.

ДЕТАЛИ

Что еще поможет при заполнении формы

Есть фишка, которая в предыдущие годы вызывала затруднение у родителей: при внесении данных в графу «свидетельство о рождении ребенка» (серия II-АН) на латинском регистре вносится II, а все остальные данные, например, АН - русский регистр. А вот при внесении данных об адресе регистрации ребенка надо указать только улицу, а номер дома выбрать в интервале выпадающего списка. Если окно «номер дома» неактивно, то вся улица принадлежит к данной школе. В случае же, если семья проживает в садовом товариществе, необходимо указывать его название.

КОНКРЕТНО

Где можно подать заявление

- Сайт http://school-go.ru;

- сайт https://uobr.rostov-gorod.ruсайт управления образования города Ростова-на-Дону (Деятельность - Общее образование - Электронные сервисы - Запись детей в 1-11 классы);

- общеобразовательное учреждение.

НА КАРАНДАШ

Перечень необходимых документов

- Свидетельство о рождении ребенка;

- паспорт родителя;- подтверждение регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории.