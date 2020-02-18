2020-02-18T18:31:31+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону подали 7,7 тысячи заявлений в первый класс через Интернет

Всего за парты должны сесть больше 13 тысяч малышей
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Запись ведется до 1 сентября.Запись ведется до 1 сентября.Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Запись в первые классы в Ростове-на-Дону уже стартовала. И проводится она в том числе и дистанционно, то есть через Интернет. Это означает, что родителям будущих школяров не нужно простаивать у дверей желаемой школы ночи напролет. Достаточно просто войти с компьютера или смартфона на специализированный сайт - и вуаля.

УСПЕТЬ ДО 5 СЕНТЯБРЯ

Как рассказали в управлении образования Ростова-на-Дону, для этого можно зайти на один из сайтов (см. ниже). А при регистрации заявлений в качестве логина и пароля используются те же, что и на Портале государственных услуг РФ (их можно оформить в ближайшем МФЦ, - прим. авт.). Кроме того, родителям понадобятся свидетельство о рождении и СНИЛС ребенка.

Заявления принимаются до 1 сентября. Но сделать это нужно чем раньше, тем лучше. Главное, чтобы на 1 сентября ребенку было не меньше 6,5 года. В донской столице уже подано более 7,7 тысяч заявлений, а ожидается, что в первый класс пойдут более 13 тысяч детей.

- После рассмотрения заявления родителей уведомляют о принятом решении в течение трех рабочих дней, - рассказали в управлении.

То есть за это время операторы должны обработать данные, а нужная школа в течение десяти дней - назначить дату и время родителю, когда ему прийти с оригиналами документов. Если этого не произойдет, то придется заново подавать заявку.

КАКУЮ ШКОЛУ ВЫБРАТЬ

На самом деле право выбора школы, гимназии или лицея, куда будет ходить ребенок, остается за родителем. Поэтому вариант первый и самый простой - идти в территориально закрепленную школу. То есть у каждого учебного заведения есть свои закрепленные за ними адреса улиц и домов. Если дошкольник прописан по нужному адресу, зачисление ребенка в это образовательное учреждение гарантировано.

Однако некоторые родители хотят, чтобы их чадо училось в школе с математическим, французским или каким-то другим уклоном. И тогда попасть туда - лотерея. Зачисление идет только на свободные места и только после 1 июля. Это в том случае, если будущие ученики по прописке не заняли все вакантные места.

Правда, специалисты говорят, что задача начальной школы - научить ребенка учиться. Поэтому главное - это встретить хорошего учителя, а для этого вовсе не обязательно каждый день ездить по пробкам из одного конца города в другой.

ДЕТАЛИ

Что еще поможет при заполнении формы

Есть фишка, которая в предыдущие годы вызывала затруднение у родителей: при внесении данных в графу «свидетельство о рождении ребенка» (серия II-АН) на латинском регистре вносится II, а все остальные данные, например, АН - русский регистр. А вот при внесении данных об адресе регистрации ребенка надо указать только улицу, а номер дома выбрать в интервале выпадающего списка. Если окно «номер дома» неактивно, то вся улица принадлежит к данной школе. В случае же, если семья проживает в садовом товариществе, необходимо указывать его название.

КОНКРЕТНО

Где можно подать заявление

- Сайт http://school-go.ru;

- сайт https://uobr.rostov-gorod.ruсайт управления образования города Ростова-на-Дону (Деятельность - Общее образование - Электронные сервисы - Запись детей в 1-11 классы);

- общеобразовательное учреждение.

НА КАРАНДАШ

Перечень необходимых документов

- Свидетельство о рождении ребенка;

- паспорт родителя;- подтверждение регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Снимайте не про котиков, а про стариков, которые забирают бездомных животных
Президент Союза кинологический организаций России Владимир Уражевский представил «КП» свой взгялд на то, какие сюжеты и фильмы должны появляться в прайм-тайм на российском телевидении
Уральские промышленники создают экологически ответственный бизнес
Правительство выделяет на программы нацпроекта «Экология» немало средств, но результаты пока не радуют. Тем временем российский бизнес всё серьезнее вкладывается в борьбу с последствиями вредных производств
Новости 24
В Ростовской области труп мужчины обнаружили на рельсах
В Ростове ищут попавшую две недели назад Екатерину Зильберштейн
В Ростовской области мужчина зарезал своего сына
Построить четыре разноуровневые развязки: ростовские власти планируют разгрузить Нагибина
Без наркоза: В Ростове-на-Дону провели операцию 84-летнему пенсионеру
Webometrics 2020: В ТОП-50 лучших вузов страны попал ДГТУ
Бывший парк 8 марта хотят отобрать у арендатора
У жителя Ростовской области прямо на дороге отобрали машину из-за долгов
Запахи на сто миллионов: В Ростове-на-Дону накрыли цех элитной парфюмерии
Директор «Ростелекома» в Ростове-на-Дону провел урок по цифровому лидерству в «Кванториуме»
В Ростовской области превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ
Дорогая рыбка: в Батайске продают карпа за три миллиарда рублей
В Таганроге прошел первый запуск нового самолета-амфибии для ВМФ России
В Ростовской области уничтожили 9 тонн фруктов
В Ростовской области пьяный дончанин угнал две машины
Сотни мертвых тушек: в Ростове произошла массовая гибель рыбы
В Красную книгу Адыгеи занесут реликтовый вид кавказской многоножки
«Тарасов, бей!»: супруг Анастасии Костенко опять взялся за старое