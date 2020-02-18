2020-02-18T08:11:22+03:00
Общество

Потепление добралось до донской столицы

По прогнозам синоптиков будет до +7 градусов
Виктория Никитина
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В Ростов пришло потеплениеВ Ростов пришло потеплениеФото: "КП" Архив
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В донской столице ожидается потепление. Весна потихоньку начинает вступать в свои законные права. Ветер уже подул с юга, температура подскочила, а горожане стали сбрасывать с себя теплые шубы, пальто и пуховики.

В утренние часы по прежнему холодно, температура будет держаться на отметках 0...-2. Днем становится значительно теплее - до +5...+7 градусов Цельсия. К вечеру снова похолодает, температура достигнет отметок 0...+2. Тучки на небе будут только с утра, а в течение дня погода будет солнечной и ясной, осадков сегодня не ожидается.

Ветер сегодня сегодня сменит три направления: юго-восточное, южное и юго-западное. Скорость его порывами будет достигать 4-6 метров в секунду. Для автомобилистов на дорогах условия будут идеальными - сухая проезжая часть и видимость ограничивать ничто не будет. Только утром ненадолго проявится черный лед.

Атмосферное давление в течение дня будет идти на понижение - 759-765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 66 до 94%. Магнитных бурь, к счастью, не ожидается, но небольшие возмущения все равно будут.

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Атмосферное давление будет повышенным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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