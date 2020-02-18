«Давай каточку с Мамаевым»: футболисты «Ростова» готовятся к онлайн перестрелке с фанатами в CS:GO

В День защитника Отечества «Ростов» не будет играть в футбол. И точка. Вместо этого игроки клуба скинут бутсы с натруженных ног и всей ватагой зарубятся в Counter-Strike: Global Offensive. Именно по этой игре 23 февраля стартует бесплатный киберспортивный турнир в формате 5x5, участие в котором смогут принять до 32 любительских команд.

Организаторами мероприятия, помимо «Ростова», выступают фан-шоп «желто-синих», Parimatch esports и, разумеется, фанаты ростовской команды, которые уже давно лелеяли надежду сразится со своими кумирами во что-нибудь онлайновое.

В качестве главного приза турнира болельщиков по культовой «стрелялке» заявлена крутая возможность сыграть шоу-матч в CS: GO против футболистов «Ростова». То есть, возможность «законтрить», например, Павла Мамаева или, допустим, Эльдора Шомуродова для умельцев компьютерной игрушки становится абсолютно реальной и привлекательной, как возобновление российского чемпионата после зимней «спячки».

Турнир пройдет 23 февраля в День защитника Отечества. Фото: ФК "Ростов"

Кроме финальной дуэли со звездными футболистами, участников турнира ждут и другие ценные призы от организаторов и партнеров, - обещает пресс-служба ФК.

О событии порталу sport24.ru рассказал менеджер киберспортивной команды «Ростова» — RSM eSports Team — Артем Даглдиян. Он отметил, что идея сделать состязания по CS:GO принадлежит руководителю клуба болельщиков Игорю Холоду.

- Ни для кого не секрет, что многие игроки российской Премьер-лиги и «Ростова» в частности играют в видеоигры — например, в Counter-Strike. И вот по итогам общения Игоря с игроками ФК родилась идея такого любительского турнира, где болельщики-геймеры получат возможность сыграть с футболистами. Конкретные фамилии футболистов я пока не могу назвать, но вся команда будет состоять из представителей действующего состава клуба, - сообщил Артем Даглдиян изданию.

Интересно, возьмут ли в кибер дружину "Ростова" Валерия Карпина?

По его словам, игрокам «Ростова» хотелось сломать шаблонный стереотип о том, что футболисты, если и берутся играть в видеоигры, то выбирают исключительно FIFA и другие футбольные симуляторы. Поэтому, после состоявшегося командного обсуждения, было принято решение сделать турнир именно по Counter-Strike.

- Чего мы хотим достичь с помощью турнира? Ну, например, таким образом мы анонсировали появление у ФК «Ростов» киберспортивных команд. Не только по футбольным симуляторам, но и по другим дисциплинам, включая тот же самый Counter-Strike. Еще мы хотим показать, что киберспорт — это не какое-то там фрик-шоу для задротов, а в киберспортивные игры могут играть те же самые футболисты и вообще люди самых разных возрастов и социальных статусов, - считает Даглдиян. - Надеемся, что большинство команд-участниц будет именно из Ростовской области. Они даже по регламенту имеют приоритет в регистрации. И сейчас мы рассматриваем возможность провести настоящий LAN-финал, чтобы шоу-матч проходил офлайн — со звездными игроками, болельщиками и всеми остальными атрибутами, присущими большому спорту. Во многом такая возможность будет зависеть от графиков футболистов, потому что в конце февраля у клуба будут сборы, а в начале марта стартует сезон — все это нам надо учесть.

Напомним, что сейчас «Ростов» находится на сборах в Испании. Подопечные Валерия Карпина провели товарищеский матч со шведским клубом АИК. Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1. У ростовчан отличился нападающий Элдор Шомуродов, забивший гол с пенальти.

Новый контрольный матч на сборах 19 февраля «Ростов» сыграет с «Мольде». А уже через 10 дней «желто-синие» в рамках РПЛ выйдут на поле против «Ахмата».

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