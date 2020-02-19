«Учитель года» из Ростовской области заплатит крупный штраф за оскорбление школьника

Шахтинский суд вынес решение по делу учителя Алексея Ж, который в декабре прошлого года бранил и нецензурно высказывался в адрес школьника перед всем классом. Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», скандал разгорелся на из-за политических взглядов подростка.

Учитель посчитал, что мальчик некорректно высказал свое мнение. Старшеклассник во время открытого урока в беседе с депутатом правительства Ростовской области Екатериной Стенякиной сказал, что вскоре планирует вступить в коммунистическую партию. Подросток, у которого на одежде был прикреплен значок партии КПРФ, пошутил, что он с гостьей «по разную сторону баррикад». После отъезда депутата классный руководитель устроил мальчику взбучку. Педагог, имеющий звание «Учитель года», перед всем классом оскорблял и крыл матом ребенка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/749653" frameborder="0"></iframe> Учитель из Шахт оскорбляет школьника. Видео: Telegaram Baza.Мария ШАБАНОВА

Одноклассница сняла конфликт на камеру и показала запись родителям. На кадрах, педагог заявил, что своими словами ученик «опозорил весь класс и вообще - «клинический идиот». Свои слова учитель подкрепил репликой о том, что этот уважаемый человек (депутат – примеч. ред.) мебель для школы покупал. Видео разлетелось по Интернету, а педагогу пришлось извиняться. Его отстранили от классного руководства и объявили выговор. Старшеклассник же оказался на больничной койке из-за переживаний

- Учитель оштрафована на 10 тысяч рублей по статье КоАП об оскорблении, - сообщили в шахтинском судебном участке № 4.

Разразившийся скандал стал неожиданностью для Екатерины Стенякиной, которая рассказывала, что после поездки у нее осталось приятное впечатление. Депутат даже пригласила школьников на экскурсию в правительство Ростовской области, чтобы подростки могли познакомиться с деятельностью пяти политически партий.

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