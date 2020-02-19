Ресурсы есть: В Таганроге обсудили развитие кадрового потенциала предприятий промышленности
17 февраля город Таганрог посетил депутат Государственной Думы Владимир Гутенев. Он провел заседание экспертного совета по авиационной промышленности при Комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, которое прошло на базе ТАНТК им. Г.М. Бериева. А представители Союза машиностроителей России, ЮФУ и другие эксперты обсудили, в том числе и развитие кадрового потенциала авиационной промышленности региона.
Владимир Гутенев посетил Научно-исследовательский институт робототехники и процессов управления ЮФУ. Фото: ЮФУ.
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПРИОРИТЕТЕ
- В современном мире для нас открываются новые возможности, связанные с трансформацией национальной экономики, - уверен первый заместитель председателя Союза машиностроителей России и депутат Государственной Думы Владимир Гутенев. - Национальные проекты аккумулировали огромные ресурс – 26 трлн рублей. В значительной степени эти средства должны быть потрачены на отечественную продукцию. В том числе на ту, которую выпускает или может выпускать наша промышленность. Авиационный комплекс демонстрирует успехи. Он трансформируется из старой парадигмы, когда авиазавод выпускал некую монопродукцию, в кооперацию.
При этом, по словам генерального директора ПАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина» Юрия Грудинина, важно и развитие кадрового потенциала.
- Это основной элемент создания новых компетенций и имеет для нас принципиальное значение. А вопросы подготовки и переподготовки кадров особенно важны сегодня с учетом задач по освоению гражданской продукции, - подчеркнул он и добавил, что ТАНТК имени Бериева активно работает с ЮФУ.
Молодые ученые ЮФУ. Фото: ЮФУ.
КАДРЫ РЕШАЮТ
В свою очередь важность взаимодействия университета и компаний отметила врио ректора ЮФУ Инна Шевченко.
- В основе создания научно-образовательных центров лежит качественный человеческий капитал, и подготовить его без кооперации университетов с высокотехнологичными компаниями невозможно, - уверена Инна Константиновна. - Но речь идет не просто о заявительном порядке готовности нас включиться в создание подобных структур, речь идет о конкретных научно-технологических программах, которые могут создавать конкурентно способные продукты, проводить фундаментально прикладные исследования и готовить кадры. И в этом смысле заказ индустриальных партнеров становится очень важной задачей.
Тем более, что Южный федеральный университет - крупнейший научно-образовательный центр Юга России, расположенный в таких городах как Ростов-на-Дону и Таганроге что обусловлено масштабностью вуза и широким спектром решаемых задач. В их числе, становление университета как ведущего центра подготовки высококвалифицированных специалистов, развитие фундаментальных и прикладных исследований, а также включение в международные исследовательские и образовательные сети.
ЭКСКУРСИИ И ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ
Убедиться в этом лично смогли участники мероприятия. Они посетили Научно-исследовательский институт робототехники и процессов управления ЮФУ, узнав об основных направлениях робототехники в университете.
А директор Инжинирингового центра ЮФУ Андрей Ковалев провел для гостей свою экскурсию по центру. По его словам, это проектный центр предоставляет из себя полный комплекс инжиниринговых услуг по подготовке и обеспечению процесса производства и реализации инновационной продукции, по обслуживанию и эксплуатации высокотехнологичных, инфраструктурных объектов для наукоемких отраслей промышленности, а также реверсивный инжиниринг, трансфер и тиражирование инновационных разработок, технологий и структур.
Помимо этого, Владимир Гутенев и Инна Шевченко встретились еще и с 30 молодыми инженерами, студентами и аспирантами ЮФУ. Они обсудили с учеными вопросы публикации результатов исследований инженерных наук, обучения иностранных граждан и экспорта образования, вопросы организации исследований и участия в Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего».