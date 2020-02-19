2020-02-19T14:22:59+03:00
Общество

Ресурсы есть: В Таганроге обсудили развитие кадрового потенциала предприятий промышленности

И посетили с экскурсией Южный Федеральный университет
Ольга КУБЫШЕВА
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Врио ректора ЮФУ Инна Шевченко отметила важность взаимодействия университета и компаний. Фото: ЮФУ.Врио ректора ЮФУ Инна Шевченко отметила важность взаимодействия университета и компаний. Фото: ЮФУ.
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17 февраля город Таганрог посетил депутат Государственной Думы Владимир Гутенев. Он провел заседание экспертного совета по авиационной промышленности при Комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, которое прошло на базе ТАНТК им. Г.М. Бериева. А представители Союза машиностроителей России, ЮФУ и другие эксперты обсудили, в том числе и развитие кадрового потенциала авиационной промышленности региона.

Владимир Гутенев посетил Научно-исследовательский институт робототехники и процессов управления ЮФУ. Фото: ЮФУ.

Владимир Гутенев посетил Научно-исследовательский институт робототехники и процессов управления ЮФУ. Фото: ЮФУ.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПРИОРИТЕТЕ

- В современном мире для нас открываются новые возможности, связанные с трансформацией национальной экономики, - уверен первый заместитель председателя Союза машиностроителей России и депутат Государственной Думы Владимир Гутенев. - Национальные проекты аккумулировали огромные ресурс – 26 трлн рублей. В значительной степени эти средства должны быть потрачены на отечественную продукцию. В том числе на ту, которую выпускает или может выпускать наша промышленность. Авиационный комплекс демонстрирует успехи. Он трансформируется из старой парадигмы, когда авиазавод выпускал некую монопродукцию, в кооперацию.

При этом, по словам генерального директора ПАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина» Юрия Грудинина, важно и развитие кадрового потенциала.

- Это основной элемент создания новых компетенций и имеет для нас принципиальное значение. А вопросы подготовки и переподготовки кадров особенно важны сегодня с учетом задач по освоению гражданской продукции, - подчеркнул он и добавил, что ТАНТК имени Бериева активно работает с ЮФУ.

Молодые ученые ЮФУ. Фото: ЮФУ.

Молодые ученые ЮФУ. Фото: ЮФУ.

КАДРЫ РЕШАЮТ

В свою очередь важность взаимодействия университета и компаний отметила врио ректора ЮФУ Инна Шевченко.

- В основе создания научно-образовательных центров лежит качественный человеческий капитал, и подготовить его без кооперации университетов с высокотехнологичными компаниями невозможно, - уверена Инна Константиновна. - Но речь идет не просто о заявительном порядке готовности нас включиться в создание подобных структур, речь идет о конкретных научно-технологических программах, которые могут создавать конкурентно способные продукты, проводить фундаментально прикладные исследования и готовить кадры. И в этом смысле заказ индустриальных партнеров становится очень важной задачей.

Тем более, что Южный федеральный университет - крупнейший научно-образовательный центр Юга России, расположенный в таких городах как Ростов-на-Дону и Таганроге что обусловлено масштабностью вуза и широким спектром решаемых задач. В их числе, становление университета как ведущего центра подготовки высококвалифицированных специалистов, развитие фундаментальных и прикладных исследований, а также включение в международные исследовательские и образовательные сети.

ЭКСКУРСИИ И ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ

Убедиться в этом лично смогли участники мероприятия. Они посетили Научно-исследовательский институт робототехники и процессов управления ЮФУ, узнав об основных направлениях робототехники в университете.

А директор Инжинирингового центра ЮФУ Андрей Ковалев провел для гостей свою экскурсию по центру. По его словам, это проектный центр предоставляет из себя полный комплекс инжиниринговых услуг по подготовке и обеспечению процесса производства и реализации инновационной продукции, по обслуживанию и эксплуатации высокотехнологичных, инфраструктурных объектов для наукоемких отраслей промышленности, а также реверсивный инжиниринг, трансфер и тиражирование инновационных разработок, технологий и структур.

Помимо этого, Владимир Гутенев и Инна Шевченко встретились еще и с 30 молодыми инженерами, студентами и аспирантами ЮФУ. Они обсудили с учеными вопросы публикации результатов исследований инженерных наук, обучения иностранных граждан и экспорта образования, вопросы организации исследований и участия в Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего».

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