В Ростове-на-Дону отметят юбилей Второго Донского Императора Николая II кадетского корпуса

В четверг, 20 февраля, в Ростове-на-Дону отпразднуют столетний юбилей Второго Донского Императора Николая II кадетского корпуса и 25-летие со дня воссоздания кадетской школы.

Празднование состоится в конгресс-холле ДГТУ. Там гостей ждут выступление ансамбля маршевых барабанщиков и творческие номера, а лучшим воспитанникам кадетского корпуса буду вручены алые погоны. Кроме того, на втором этаже будет действовать выставка работ и достижений воспитанников школы.

ИСТОРИЯ, КОТОРОЙ ГОРДЯТСЯ

К слову, кадетская школа – преемник исторических традиций кадетских корпусов Российской империи. Как рассказал директор кадетской школы «Второй Донской Императора Николая II кадетский корпус» ДГТУ Антон Диденко, еще до начала Гражданской войны в Новочеркасске располагался один из кадетских корпусов Российской империи – Донской Императора Александра III кадетский корпус. А в 1920 году его вывезли в Новороссийск, оттуда теплоходом – в Египет.

- Две роты остались здесь, на Дону, по причине болезни и военных действий, - продолжил Антон Александрович. - По приказу Врангеля воспитанники этих рот были объединены с представителями других южных кадетских корпусов во Второй Донской кадетский корпус. Позже он был вывезен за границу, сначала в Сербию, а потом во Францию, где и закончил свое существование.

Но уже в 1993 году казаки Всевеликого Войска Донского организовали кадетские классы. И спустя два года в Ростове-на-Дону был создан кадетский корпус. В честь двух русских кадетских корпусов учебное заведение было названо «Второй Донской Императора Николая II кадетский корпус».

ЛУЧШИМ ВРУЧАТ АЛЫЕ ПОГОНЫ

В 2012 году образовательное учреждение вошло в состав ДГТУ. И сегодня это учебное заведение сочетает современные образовательные технологии с традициям духовно-патриотического воспитания.

Известно, что кадетский корпус – это не просто уникальное образовательное учреждение Ростовской области, а еще и единственная в регионе кадетская школа, в которой дети обучаются с первого по 11-й класс. В настоящий момент здесь учатся 567 воспитанников. Корпус ориентирован на подготовку молодежи к военной карьере в Министерстве обороны и других силовых структурах России. Ежегодно его воспитанники участвуют в различных патриотических мероприятиях донского региона, в том числе в Параде Победы 9 Мая в Ростове-на-Дону.

– Наша главная задача – интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие воспитанников, их адаптация к жизни в обществе, формирование мировоззрения гражданина и патриота своего Отечества, – подчеркнул Антон Диденко.