Дмитрий Дибров назвал причину экстренной госпитализации

Самый знаменитый телеведущий из Ростова-на-Дону 60-летний Дмитрий Дибров оказался в больнице во время премьеры российского фильма режиссера Егора Кончаловского «На Луне».

Популярного шоумена прямо из московского кинотеатра "Октябрь" экстренно увезли в Боткинскую больницу. Врачи сделали Дмитрию Диброву МРТ и кардиограмму.

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После инцидента стали появляться различные версии произошедшего.

- Я вот сейчас читаю, какой-то придумали инсульт. Инсульт - это я бы с вами не разговаривал сейчас. А эпилепсии у меня в жизни не было. Просто такое бывает, обморок. Сейчас вот полежу и надеюсь, что пойду спокойно, - сказал Дмитрий Дибров в интервью РИА Новости.

Знаменитый ростовчанин в шутку подчеркнул, что в 60 лет "каждый имеет право на обморок".

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Супруга телеведущего Полина Диброва в своем профиле в Instagram сообщила, что состояние ее мужа стабилизировалось.

Неравнодушные люди стали поддерживать Дмитрия Диброва в социальных сетях. Поклонники желали ему скорейшего выздоровления.

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