2020-02-19T08:15:05+03:00
Общество

Магнитные бури и дождь:какая погода ожидает ростовчан 19 февраля

Пониженное атмосферное давление тоже даст о себе знать
Виктория Никитина
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В Ростове ожидаются дожди и магнитные буриВ Ростове ожидаются дожди и магнитные буриФото: "КП" Архив
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Весна постепенно приходит в донскую столицу. Выпавший в начале февраля снег уже почти растаял, в связи с чем по улицам потекли маленькие ручейки и большие ручьи. Но типичные для весны и осени дожди уже подкрались к донской столице.

В утренние часы по прежнему прохладно, температура будет держаться на отметках -1...+1. Днем становится значительно теплее - до +4 градусов Цельсия. К вечеру снова немного похолодает, температура достигнет отметок +1...+3. Тучи заволокут небо с самого утра. Погода будет облачной, а вечером припустит дождь.

Ветер сегодня сегодня сменит целых пять направлений: южное, юго-западное, западное, северо-западное и северное. Скорость его порывами будет достигать 3-5 метров в секунду. Для автомобилистов погода испортится вечером, когда на дорогах появятся вода и влажность. Видимость временами будет ограничена до 4-16 километров.

Атмосферное давление в течение дня будет идти на понижение - 756-758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 85 до 98%. Кроме того, в донскую столицу нагрянули магнитные бури. Наибольшая активность излучений будет проявляться ранним утром.

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Потепление добралось до донской столицы.

По прогнозам синоптиков, будет до +7 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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