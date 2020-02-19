Высший балл: в Ростове профессионалы продегустировали вина местного урожая

В Ростове прошла профессиональная дегустация донского молодого вина урожая прошлого года. Его качество и органолептические показатели оценивала специальная комиссия. Об этом рассказали в департаменте потребительского рынка региона.

Дегустация в этом году прошла впервые, но организаторы планируют, что мероприятие будет носить регулярный характер. Также как и заседание, проведенное по итогам снятия проб виноградного напитка. Оно состоялось сегодня во Всероссийском научно-исследовательском институте виноградарства и виноделия имени Я.И. Потапенко в Новочеркасске.

Заседание, проведенное по итогам снятия проб виноградного напиткаФото: Дина Горбачева

- Мы рассчитываем на качественные изменения спроса на продукцию донских виноделов. Этому будет способствовать и работа по популяризации донского виноделия, - отметил проводивший совещание первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

Виктор Гончаров: Мы рассчитываем на качественные изменения спроса на продукцию донских виноделовФото: Дина Горбачева

По результатам проведения дегустации комиссией продукция донских предприятий-производителей получила высшие баллы в категории вина сухие красные: «Красностоп Золотовский» (ООО «ЗеНа» - 8,86 баллов) и «Каберне Фран» (ООО ДВХ «Эльбузд» - 8,75 баллов); в категории вина сухие белые «Ркацители» (АО «Миллеровский винзавод» - 8,81 баллов) и «Сибрьковый» (ООО «ЗеНа» - 8,78 баллов).

Из крестьянского (фермерского) хозяйства наивысшие баллы получили:

- КФХ Молчанов Н.В. за вино сухое красное Красностоп Золотовский (8,81 баллов);

- КФХ «Благолюбов» за вино сухое белое Мускат Оттонель (8,74 баллов);

- «Вина Бани» за вино сухое красное Саперави Северный (8,72 баллов);

- КФХ Молчанов Н.В. за вино ликерное красное «Кагор» (8,83 баллов).

Кроме того, на совещании подвели итоги и обсудили перспективы развития виноградарско-винодельческой отрасли Ростовской области. Всего в регионе возделыванием винограда занимаются порядка 17 сельхозорганизаций и КФХ. Площадь виноградников во всех категориях хозяйств составляет 4 тыс. га, в плодоносящем возрасте 3,2 тыс. га.

- Несмотря на неблагоприятные погодные условия, урожай 2019 года составил 30,5 тыс. тонн. Этот показатель превысил предыдущий. Увеличился и выпуск вина, стало заметно присутствие донской продукции на полках магазинов. Кроме того, в 2019 году на данную отрасль было выделено более 33 млн. рублей, на 2020 год лимит увеличили до 37 млн. рублей, - сообщил Виктор Гончаров.

О хорошей финансовой поддержке областной власти говорят и сами виноделы и виноградари.

- На данный момент есть хорошая поддержка на посадку виноградников, на уходные работы за молодыми виноградниками, на установку шпалерных конструкций. Кроме того, в этом году появились новые виды поддержек. Одна из них на возмещение части затрат на проведение уходных работ на виноградниках автохтонных сортов. Мы возделываем такие исконно донские сорта винограда в нашем хозяйстве и надеемся, что это поможет нам содержать существующие и закладывать новые виноградники, - подтвердил фермер-виноградарь из Мартыновского района Николай Молчанов.

Фермер-виноградарь из Мартыновского района Николай Молчанов рассказал о поддержке донского правительстваФото: Дина Горбачева

После всех обсуждений дегустационная комиссия посетила музей истории виноградарства и виноделия. Там им провели экскурсию и рассказали об истории донского виноградарства. А также продемонстрировали античную винную посуду и найденные на территории области сосуды для перевозки вина на кораблях, которые закапывали в песок.