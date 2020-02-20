Устраивал оргии и развел дедовщину: в ростовском интернате подросток держал в страхе полсотни детей

В Ростовском детском социально-реабилитационном центре 14-летний подросток с трудным характером Евгений К. (Прим.ред - имя изменено) держал в страхе полсотни детей. По словам потерпевших, он бил, унижал, оскорблял и даже заставлял мальчиков вступать в интимные отношения друг с другом.

В интернате проблемный школьник установил свои порядки. Командовать он предпочитал ребятами помладше.

Воспитатели, по предварительным данным, знали о творящемся беспределе, и, якобы, неоднократно сообщали об этом директору, но никаких действий не предпринималось. Педагоги объясняют это тем, что из-за большого количества воспитанников и огромного объема работы попросту не могли уследить за всеми.

Для того, чтобы уследить за всеми в реабилитационном центре, воспитатели попросили детей из старших отрядов приглядывать за теми, кто помладше. После этого в интернате воцарился хаос.

За свою работу малолетние воспитатели начали требовать к себе особого отношения, например, приходить позже положенного времени, проносить запрещенные вещества, выбегать на перекуры и многое другое. Евгений К. часто устраивал показательные наказания малышне, они в ответ только терпели и писали жалобные письма, но никуда их не отправляли.

Самое страшное с ребятами произошло в канун Нового года. Юный садист решил утроить оргию. Подросток принуждал младших ребят к сексу друг с другом. Происходящее он снимал на камеру мобильного телефона. Если же ребенок отказывался, то его жестоко избивали.

Один из переживших страшное унижение ребенок не выдержал. О произошедшем он рассказал педагогу, которая, услышав страшные слова от мальчика, немедленно обратилась в полицию. После этого в социально-реабилитационный центр нагрянула проверка.

Обеспокоенные сотрудники детского учреждения написали докладную на имя директора. Позже копии были отправлены в Министерство труда Ростовской области, в Роспотребнадзор и уполномоченному по правам ребенка по Ростовской области.

Выбрасывали еду кастрюлями

Воспитанники социально-реабилитационного интернета также пожаловались на плохую еду. Мальчишки и девчонки рассказывали, что проблемы были даже с вилками и ложками. Некоторую еду приходилось есть руками, хотя часто ребята обходились и без этого. Вкус у супа, каш и прочей провизии был настолько специфический, что после обеда и ужина еда кастрюлями отправлялась в помойку.

Однако в ночь на 1 января детям все же решили устроить праздник. Ребятам наготовили горы салатов с майонезом, накупили копченостей и даже фруктов. Таким образом, воспитанники до пяти утра самостоятельно отмечали Новый год.

Сейчас по факту всех выявленных нарушений надзорными ведомствами проводится проверка. Директора отстранили от занимаемой должности..

- Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), - сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Следователи считают, что бывший директор центра для несовершеннолетних не надлежаще исполняя свои должностные обязанности, не обеспечила безопасность троих малолетних воспитанников.

Что касается юного садиста, то по нему пока никаких решений не принято — он живет все в том же интернате. Из-за возраста подросток и вовсе может избежать наказания

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