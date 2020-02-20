2020-02-20T17:30:22+03:00
Общество

Устраивал оргии и развел дедовщину: в ростовском интернате подросток держал в страхе полсотни детей

Интимные сцены школьник снимал на камеру мобильного телефона
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
В ростовском интернате проводят проверкуВ ростовском интернате проводят проверкуФото: Артем ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Ростовском детском социально-реабилитационном центре 14-летний подросток с трудным характером Евгений К. (Прим.ред - имя изменено) держал в страхе полсотни детей. По словам потерпевших, он бил, унижал, оскорблял и даже заставлял мальчиков вступать в интимные отношения друг с другом.

В интернате проблемный школьник установил свои порядки. Командовать он предпочитал ребятами помладше.

Воспитатели, по предварительным данным, знали о творящемся беспределе, и, якобы, неоднократно сообщали об этом директору, но никаких действий не предпринималось. Педагоги объясняют это тем, что из-за большого количества воспитанников и огромного объема работы попросту не могли уследить за всеми.

Для того, чтобы уследить за всеми в реабилитационном центре, воспитатели попросили детей из старших отрядов приглядывать за теми, кто помладше. После этого в интернате воцарился хаос.

За свою работу малолетние воспитатели начали требовать к себе особого отношения, например, приходить позже положенного времени, проносить запрещенные вещества, выбегать на перекуры и многое другое. Евгений К. часто устраивал показательные наказания малышне, они в ответ только терпели и писали жалобные письма, но никуда их не отправляли.

Самое страшное с ребятами произошло в канун Нового года. Юный садист решил утроить оргию. Подросток принуждал младших ребят к сексу друг с другом. Происходящее он снимал на камеру мобильного телефона. Если же ребенок отказывался, то его жестоко избивали.

Один из переживших страшное унижение ребенок не выдержал. О произошедшем он рассказал педагогу, которая, услышав страшные слова от мальчика, немедленно обратилась в полицию. После этого в социально-реабилитационный центр нагрянула проверка.

Обеспокоенные сотрудники детского учреждения написали докладную на имя директора. Позже копии были отправлены в Министерство труда Ростовской области, в Роспотребнадзор и уполномоченному по правам ребенка по Ростовской области.

Выбрасывали еду кастрюлями

Воспитанники социально-реабилитационного интернета также пожаловались на плохую еду. Мальчишки и девчонки рассказывали, что проблемы были даже с вилками и ложками. Некоторую еду приходилось есть руками, хотя часто ребята обходились и без этого. Вкус у супа, каш и прочей провизии был настолько специфический, что после обеда и ужина еда кастрюлями отправлялась в помойку.

Однако в ночь на 1 января детям все же решили устроить праздник. Ребятам наготовили горы салатов с майонезом, накупили копченостей и даже фруктов. Таким образом, воспитанники до пяти утра самостоятельно отмечали Новый год.

Сейчас по факту всех выявленных нарушений надзорными ведомствами проводится проверка. Директора отстранили от занимаемой должности..

- Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), - сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Следователи считают, что бывший директор центра для несовершеннолетних не надлежаще исполняя свои должностные обязанности, не обеспечила безопасность троих малолетних воспитанников.

Что касается юного садиста, то по нему пока никаких решений не принято — он живет все в том же интернате. Из-за возраста подросток и вовсе может избежать наказания

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Заклеивала рот скотчем и била шнурами»: В Ростовской области воспитательница уволилась с работы после обвинений в жестоком обращении с детьми

Проверка в дошкольном учреждении не выявила нарушений (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Я ничего хорошего от нее не видел": отсидевшая пять лет за наркотики мать пытается через суд вернуть сына, который предпочел приемную семью
Рома, который живет в приемной семье, возвращаться отказывается наотрез и даже написал письмо президенту с просьбой не отдавать его родной маме. Но в суде его уговаривают передумать
Новости 24
В центре Ростова под конец зимы 14 домов остались без отопления
Ростовчане смогут улететь во Владикавказ
Банк УРАЛСИБ предлагает новые памятные серебряные монеты «С Днем рождения», «Свадьба» и «Новорожденный»
Въезд грузовиков в центр Ростова-на-Дону могут ограничить
Строгая мама: Виктория Лопырева запретила своему сыну смотреть мультики
В Ростове изменятся правила оплаты проезда
Стало известно количество погибшей в Ростове-на-Дону рыбы
Рестораны, цветы и сувениры: На подарки любимым ростовчане потратили на 30% больше
В Ростове-на-Дону маленькие студенты Детского университета реализуют серьезные проекты
Владелец ростовского агентства ритуальных услуг похоронил голливудскую актрису Аманду Сейфрид
В Ростове-на-Дону пассажирский автобус столкнулся с такси
Главный тренер ростовских гандболисток Амброс Мартин продлил контракт с клубом
Полина Диброва рассказала о состоянии супруга после микроинсульта
Донской рецидивист выкрал и продал норковую шубу за 90 тысяч рублей
В Ростове столкнулись две иномарки
В Ростове эвакуировали четыре суда из-за угрозы взрыва
Ростовской модели Полине Дибровой пожелали поскорее сменить мужа
В Ростове снова активизировались догхантеры
В Ростове опасный пешеходный переход обеспокоил местных жителей
Осужденного в Ростове Яна Сидорова этапировали в Ульяновскую область втайне от матери и адвоката
На энергоблоке №2 Ростовской АЭС стартовала сборка реактора
«Этот зверь укусил меня за руку!»: в Ростове агрессивный пес набросился на женщину с собакой
Призер Олимпийских игр из Ростовской области Алексей Денисенко стал отцом
Ростовчанина приговорили к 3,5 года колонии за хищение муниципальной земли
Перелом ребер и разрыв печени: в Новочеркасске выпивший мужчина сильно избил своего знакомого