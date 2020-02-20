2020-02-20T08:53:42+03:00
Общество

Дождь и плохая видимость на дорогах: рассказываем о погоде на 20 февраля

Ветер будет дуть с северо-востока
Виктория Никитина
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В Ростове будет целый день идти дождьВ Ростове будет целый день идти дождьФото: "КП" Архив
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Дождливая погода после перерыва снова вернулась в донскую столицу. Зато стало хоть немного теплее. Плюсовая температура всегда доставляет радость ростовчанам.

В утренние часы по прежнему прохладно, температура будет держаться на отметке +1. Днем становится немного теплее - до +2...+3 градуса Цельсия. К вечеру снова похолодает, температура достигнет отметок +1...+2. Тучки на небе будут с самого утра, дождь начнется ближе к полудню и будет идти до вечера.

Ветер сегодня сегодня будет преимущественно северо-восточным. Скорость его порывами будет достигать 3-9 метров в секунду. Для автомобилистов на дорогах условия будут весьма неприятными - замерзающий дождь, смесь из снега и воды, вода и влажность. Видимость будет ограничена до 6-13 километров.

Атмосферное давление в течение дня будет - 756-757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 87 до 98%. Магнитных бурь, к счастью, не ожидается, но небольшие возмущения все равно будут.

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Потепление добралось до донской столицы.

По прогнозам синоптиков будет до +7 градусов.

ВНИМАНИЕ!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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