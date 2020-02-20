2020-02-20T11:29:44+03:00
Общество

«Завидовали и обзывали «шпикачкой»: Ростовская красавица из телешоу «Модель XL» оказалась гермафродитом

«Комсомолка» собрала самые яркие снимки блондинки [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Участница телешоу «Модель XL» Яна Седокова. Фото: Instagram Яна СедоковаУчастница телешоу «Модель XL» Яна Седокова. Фото: Instagram Яна Седокова
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26-летняя модель plus size из Ростова-на-Дону Яна Седокова оказалась звездой реалити-шоу «Модель XL». Телепроект стартует в субботу, 22 февраля, на телеканале «Ю». Донскую столицу представляет статная красотка с необычной судьбой.

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Яна на фотосессии
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- Яна родилась гермафродитом, но всегда ощущала себя именно девочкой. Родные, близкие и врачи помогли ей определиться с выбором пола ещё в детстве, и сейчас Яна - полноценная женщина, - сообщили авторы телепроекта со слов Яны Седоковой.

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Главной мечтой ростовской участницы телепроекта является работа моделью за границей
1610 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Проблемы с весом у девушки начались в 13 лет. Именно тогда фигура начала приобраться формы, а вес стал расти как на дрожжах. Сейчас параметры ростовчанки далеки от классических модельных. Вес девушки - 98 килограмм. Объем груди - 122 сантиметра, талии - 89 сантиметров и бедер -122 сантиметра. С весом Яна Седокова пыталась бороться, но победы шли с переменным успехом.

Сама девушка считает себя идеалом русской красоты и не понимает людей, которые обзывали ее шпикачкой и оскорбляли. Внешность считает одним из главных достоинств.

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Девушка любит менять имидж
537 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Ростовская участница Яна Седокова вместе с 11 соперницами будет бороться за право получить контракт со швейцарским международным модельным агентством Metro Model Agency, а также стать лицом новой коллекции бренда Анфисы Чеховой и поехать в Хорватию.

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Яна Седокова любит путешествовать
557 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Судя по всему, донская участница приглянулась жюри. Баннеры с ее изображением появились на улицах Ростова-на-Дону. Снимки вызвали неоднозначную реакцию горожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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