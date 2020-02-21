«Здесь готовится элита»: В Ростове-на-Дону юбилей отметил кадетский корпус ДГТУ

20 февраля в Ростове-на-Дону прошел грандиозный концерт в честь столетия основания и 25-летия воссоздания кадетской школы «Второй Донской Императора Николая II кадетский корпус» Донского государственного технического университета.

Надо сказать, что она единственная в Ростовской области, в которой обучаются дети с 1-го по 11-й класс. Само же учебное заведение ориентировано на подготовку ребят к карьере военных в Министерстве обороны и других силовых структурах нашей страны. В настоящее время в корпусе учатся более 550 воспитанников и кадет.

Такие поделки воспитанники делают сами.Фото: Ольга ГОПАЛО

«ВСЕГДА ИДИТЕ ВПЕРЕД И СТРЕМИТЕСЬ К ЛУЧШЕМУ»

Кадетская школа - преемник исторических традиций кадетских корпусов Российской империи. Возродили же кадетский корпус в Ростове-на-Дону в 1995 году.

- История возрождения кадетского образования в России происходила на Дону: именно здесь были созданы первые кадетские корпуса, - рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. - Система казачьих кадетских корпусов стала визитной карточкой не только Тихого Дона, но и всей России. И сейчас запрос на такие учебные заведения на Дону очень высокий: как минимум нужно открыть еще десять кадетских корпусов, чтобы восполнить такую потребность.

Фото: ДГТУ.

Первый заместитель главы региона Игорь Гуськов поздравил собравшихся от имени донского губернатора Василия Голубева.

- Кадетский корпус ДГТУ является одним из лучших учебных заведений Ростовской области, здесь готовится элита региона и страны, - подчеркнул на празднике Игорь Александрович. - Кадеты корпуса имеют высокий уровень подготовки - интеллектуальной, физической и духовно-нравственной. За это особая благодарность и руководителям, и педагогам, которые воспитывают настоящих патриотов донского края. А воспитанникам хочу сказать: неважно, посвятите ли вы свою дальнейшую жизнь военной профессии или будете заниматься гражданским делом, но в стенах этого учебного заведения вы пройдете настоящую школу патриотизма и мужества. Никогда не останавливайтесь на достигнутом, всегда идите вперед и стремитесь к лучшему.

Фото: ДГТУ.

«ЭТО БРИЛЛИАНТ ДГТУ»

В 2012 году это уникальное образовательное учреждение вошло в состав ДГТУ. И сегодня кадетская школа сочетает традиции духовно-патриотического воспитания с современными образовательными технологиями.

- Кадетский корпус - это бриллиант ДГТУ, который пока не имеет огранки, но мы потихонечку ею занимаемся, - отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи. - Мы возрождаем такие образовательные учреждения, как кадетские корпуса. Стремимся внести в образовательный процесс все те традиции, которые были заложены сто лет назад. Прежде всего, это касается духовно-нравственного воспитания детей. Здесь есть и дисциплина, и танцы, и занятия спортом, и подготовка к сдаче ЕГЭ. Можно с уверенностью говорить, что кадетский корпус выпускает настоящих патриотов.

Масштабный праздничный концерт состоялся на главной сцене опорного вуза.Фото: Ольга ГОПАЛО

Поприветствовал ребят и заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимир Гурба:

- Я хотел бы поздравить преподавателей и кадет с этой замечательной датой, - обратился со сцены Владимир Николаевич. - Кадетское движение в России имеет глубокую историю. А в этом году мы празднуем еще и 450-летие служения казачества России. Для каждого из нас служение Отечеству - одна из самых почетных вещей. Формирование личности происходит именно сейчас, а вам повезло - вы попали в правильную среду. Надеюсь, вы получите тот багаж знаний, который поможет вам в будущем. Хороших отметок, доброго настроения и верных друзей. Чтите традиции, бережно передавая их будущим кадетам.

И ребята стараются изо всех сил. Ведь для них быть кадетом - это значит иметь чувство гордости за свою страну, упорно и настойчиво учиться, уверенно идти к своей цели, стойко преодолевать трудности и являться примером для сверстников. А на сцене опорного вуза воспитанники корпуса показали хореографические постановки, выступил и уникальный ансамбль барабанщиков, и кадетский хор. А лучшим были вручены алые погоны. Кроме того, юбилейным знаком и благодарственными письмами были отмечены люди, внесшие высокий вклад в воспитание молодого поколения.

Фото: ДГТУ.

НАША СПРАВКА

До начала Гражданской войны один из кадетских корпусов (а всего их был 31, - прим. авт.) Российской империи - Донской Императора Александра III кадетский корпус - располагался в Новочеркасске. В 1920 году его вывезли в Новороссийск, оттуда теплоходом - в Египет. Две роты остались здесь, на Дону, по причине болезни и военных действий. По приказу Врангеля воспитанники этих рот были объединены с представителями других южных кадетских корпусов во Второй Донской кадетский корпус. Позже он был вывезен за границу - сначала в Сербию, потом во Францию и там закончил свое существование.

В 1993 году казаки Всевеликого Войска Донского организовали кадетские классы. В 1995 году в Ростове-на-Дону был создан кадетский корпус. В честь двух русских кадетских корпусов учебное заведение было названо Второй Донской Императора Николая II кадетский корпус.

Кадетская школа как государственное общеобразовательное учреждение Ростовской области функционирует с 1 сентября 2001 году. А в 2012-м образовательное учреждение вошло в состав ДГТУ.