Пасмурно и дождливо: погода в Ростове на 21 февраля

Теплая, но пасмурная погода ожидается в донской столице. Кроме того, усилится ветер и постоянные скачки атмосферного давления тоже, разумеется, отразятся на состоянии горожан.

В утренние часы температура воздуха будет держаться на отметке +1. Днем становится немного теплее - до +2...+3 градусов Цельсия. К вечеру снова похолодает, температура снизится до +1. Тучки на небе будут с самого утра, дождь начнется ближе к полудню и будет идти до вечера.

Ветер сегодня сегодня сменит два направления: восточное и северо-восточное. Скорость его порывами будет достигать 8-10 метров в секунду. Для автомобилистов на дорогах условия будут весьма неприятными - сначала вода, потом к ней добавится снег, а потом все это растает и превратится во влажность, которая будет держаться до конца суток . Видимость будет ограничена до 10-13 километров.

Атмосферное давление в течение дня будет постоянно скакать с 757 на 758 миллиметров ртутного столба и обратно. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 86 до 95%. Магнитных бурь, к счастью, не ожидается, но небольшие возмущения все равно будут.

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Ветер будет дуть с северо-востока.

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