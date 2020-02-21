На новых рубежах: в Заксобрании Дона начали реализацию послания президента России

В донской столице состоялось первое в новом году 16-ое заседание Законодательного собрания Ростовской области. Как нетрудно догадаться, его основным лейтмотивом стало январское послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, которое, по оценке многих политиков и государственных деятелей, стало фактически новой точкой отсчета в социально-экономической повестке нашей страны.

Как отметил председатель регионального Законодательного собрания Александр Ищенко, открывая новую сессию донского парламента, послание российского главы можно смело назвать рубежным событием, а масштаб предложенных президентом изменений существенно выше и объемнее, чем во всех предыдущих выступлениях.

- По сути, президент подвел итоги социального и конституционного развития нашей страны за период действия основного закона, принятого в 1993 году. В январском послании Владимира Путина содержатся ответы на основные вызовы современного развития России и названы главные смысловые приоритеты, которые должны быть в основе принятия государственных решений. Фактически, глава государства сформулировал конкретные системные государственные задачи, направленные на сбережение и приумножение народа нашей страны. Очевидно, что эта цель всегда являлась определяющей в политике президента, однако в нынешнем послании она получила то новое наполнение, о котором в последние годы в обществе и в государстве шли интенсивные дискуссии, - подчеркнул спикер донского парламента.

По его словам, масштаб предложенных президентом социальных и конституционных новаций потребует внесения изменений в десятки сначала федеральных, а затем и региональных законов, а также принятия новых законодательных актов.

В то же самое время Александр Ищенко обратил внимание депутатского корпуса, что законотворческая работа донского парламента в прошлом году опиралась на реализацию задач, обозначенных Владимиром Путиным в январском послании.

- В рамках реализации послания президента в прошлом году Законодательным собранием Ростовской области принято более 30 областных законов, благодаря которым были улучшены меры социальной поддержки различных категорий граждан. В частности, впервые за четыре года был увеличен прожиточный минимум пенсионера и модернизированы отдельные региональные меры социальной поддержки семьям с детьми. Кроме того, были добавлены денежные выплаты беременным женщинам, кормящим матерям и родителям, воспитывающих маленьких детей. Также был принят закон о земельном сертификате на строительство или приобретение жилья для многодетных семей. А многодетные семьи и семьи, имеющие детей инвалидов, а также ветераны войны и боевых действий освобождены от транспортного налога, - напомнил председатель областного Заксобрания.

Соответствующие поправки были приняты и в новый бюджет региона. Согласно им, дополнительные расходы на 2020 год увеличиваются на 11,2 млрд рублей.

- Впервые мы вносим поправки в областной закон о бюджете в столь значительных суммах. Это обусловлено тем, что нам необходимо решить задачи, поставленные президентом в послании к Федеральному собранию. На реализацию этих положений мы запланировали на 2020 год полтора миллиарда рублей, а на период 2021-2022 годов будут выделяться по два миллиарда рублей ежегодно. Дополнительные средства предусмотрены и для реализации нацпроектов. Для этого направления на 2020 год выделено 32 млрд рублей из которых 6,6 млрд уйдут в муниципальные образования региона для решения вопросов местного значения, - рассказала министр финансов Ростовской области Лилия Федотова.

Дополнительные расходы на 2020 год увеличиваются на 11,2 млрд рублей, рассказала Лилия Федотова. Фото: zsro.ru

Не осталась в стороне и тема преодоления демографической ямы, обозначенная Владимиром Путиным в качестве одной из основных. По мысли главы государства, важно решать не только задачи по повышению и поддержке рождаемости, а выстраивать целостную систему заботы о будущем поколении граждан нашей страны.

- Эта системная цель получила конкретные меры поддержки в донском регионе. Почти миллиард рублей распределен на проекты в сфере здравоохранения, включающие, в частности, обследование всех новорожденных на наследственные и врождённые заболевания; оснащение сосудистых отделений в Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском и Сальске; проектирование областного детского хирургического центра; реконструкцию кислородоснабжения в Областной больнице № 2; строительство детской поликлиники в Железнодорожном районе Ростова, а также капремонт муниципальных медицинских учреждений в Ростове и Шахтах, - сообщил Александр Ищенко.

Кроме этого, в годовщину 75-летия Великой Победы губернатор Ростовской области принял решение увеличить с 10 до 25 тысяч рублей сумму единовременной материальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.

Еще одна серьезная позиция – отселение граждан из ветхого, аварийного жилья. В бюджете на 2020 год на эти цели выделяются дополнительно порядка 314 млн рублей.

Александр Ищенко также подчеркнул, что предложения Заксобрания Ростовской области о необходимости единых государственных стандартов питания школьников нашли отражение в новом законе, принятом Госдумой РФ. В соответствии с ним все обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях не менее одного раза в день обеспечиваются бесплатным горячим питанием. Также законом вводится понятие «здоровое питание», закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения.

- Решение об обеспечении бесплатным горячим питанием школьников младших классов - это революционная и наиважнейшая задача. Я уверен, что депутатский корпус не должен быть сторонним наблюдателем того, как эту задачу выполняет одна лишь исполнительная власть. Необходимо каждому депутату на закрепленных территориях принять в этой работе самое активное участие. Для законодательного собрания Ростовской области вдвойне важна реализация этой задачи, поскольку в сентябре прошлого года именно донской парламент выступил с федеральной инициативой о необходимости принять единые для всей страны подходы к организации школьного питания. Но совершенно мы не ставили вопрос о бесплатном питании всех школьников младших классов без исключения. То, что прозвучало в послании президента, без сомнения превзошло наши самые оптимистичные надежды в этом ключевом вопросе, - прокомментировал принятие закона Александр Ищенко.

Все мероприятия, связанные с организацией горячего питания для младшеклассников, должны начаться в сентябре 2020 года и полностью завершиться в сентябре 2023 года.