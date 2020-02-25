Уже 400 семей получили ключи от «Первого»

В начале февраля в Ростове-на-Дону ключи от новых квартир вручали в ЖК «Первый». Известно, что одновременно были сданы в эксплуатацию более тысячи квартир - не по литерам и подъездам. Именно такое решение полностью исключает проживание дольщиков в условиях «вечной стройки» и делает его максимально комфортным.

Сам комплекс на 55 тысяч кв. метров расположен в развитом районе города - на улице Шеболдаева, 95. В одной локации - все необходимые для комфортной жизни коммерческие и социальные объекты. Особое преимущество - близость к самому большому линейному экопарку в Европе «Первая миля» вдоль реки Темерник, благоустройство которого завершится к 2022 году.

ЖК «Первый» - комплексе бизнес-класса. Фото: ГК «Неометрия»

ГРАНДИОЗНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ГОРОДА

Стоит отметить, что для компании «Неометрия» это первый проект на рынке недвижимости в донской столице - и сразу такой амбициозный. Уже к моменту сдачи в ЖК были выкуплены свыше 90% квартир - от аккуратных студий и однокомнатных до роскошных трехкомнатных. Внушительная высота домов - в 25 этажей - придает им фундаментальный вид. А облик домов по-столичному стильным и современным делают фасады из светлого керамогранита, контрастный темный кирпич, увеличенные окна, панорамное остекление балконов и лоджий. При этом архитекторы позаботились об уюте и комфорте: в домах есть колясочные, кладовые помещения, скоростные лифты, опционально - уже работающие системы питьевой воды и оптоволоконный интернет.

- Это поистине грандиозный проект не только для нас, но и для города, - поздравил дольщиков собственник ГК «Неометрия» Борис Юнанов. - При его разработке мы учли все, даже самые мельчайшие нюансы, чтобы результат отвечал современным требованиям комфорта и безопасности. Уважаемые участники долевого строительства, желаем вам счастливой и благополучной жизни в нашем ЖК «Первом»!

В начале февраля в Ростове-на-Дону ключи от новых квартир вручали в ЖК «Первый». Фото: ГК «Неометрия»

«РАДА, ЧТО КОГДА-ТО ДОВЕРИЛАСЬ «НЕОМЕТРИИ»

- Что я чувствую, получив ключи от собственной квартиры? Испытываю восторг! - призналась ростовчанка Валентина Болотова. - Это превзошло все мои ожидания! Мне понравилось все, что я увидела, - этот дом, где я буду жить: красивый фасад, остекление, вид из своей квартиры на 20-м этаже, идеальная стяжка, которую проверили по уровню, огромные подъезды с высокими потолками, проведенный интернет… много чего. Я рада, что когда-то доверилась «Неометрии», хотя и рисковала, ведь застройщик для Ростова новый, неизвестный. Были периоды волнения, но теперь знаю: надо меньше кого-то слушать, а доверять только официальной информации от застройщика. Так и нервы сберегла, и квартиру с радостью купила - еще и по выгодной цене.

Как поделились новоселы Алена и Кирилл Стояновы, им сразу понравились расположение, планировка квартиры и большой двор, где есть все для прогулок с детьми или отдыха компанией:

- Мы решили переехать именно сюда. Все классно выглядит, не стыдно будет гостей позвать, наоборот, даже гордимся, что выбрали квартиру в таком престижном доме в одном из лучших районов города. Скорей бы весна - и тогда наш двор зацветет яркими красками, ждем окончания благоустройства. А пока займемся ремонтом в собственной квартире.

КСТАТИ

В ЖК «Первый» есть готовые свободные квартиры, открыты к продаже и эксклюзивные.

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