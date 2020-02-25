«Мастерили поделки, продавали магнитики»: жители Дона откликнулись на практику инициативного бюджетирования

В донском регионе подвели итоги первого конкурсного отбора проектов в рамках реализации областного закона об инициативном бюджетировании. Результаты применения молодого закона, принятого депутатами Законодательного собрания Ростовской области в июле 2019 года, обсудили представители комитета по образованию, науке, культуре и информационной политике с представителями сельских поселений.

Напомним, что практика инициативного бюджетирования позволяет за счет средств областного и местного бюджетов поддерживать актуальные инициативы жителей региона, которые направлены на оперативное решение вопросов местного значения. При этом отбор таких проектов проходил в два этапа: на муниципальном и областном уровне.

Поддержка осуществляется путем предоставления субсидий местным бюджетам. Максимальная сумма финансирования одного проекта составляет 2 млн рублей.

В итоге, из 376 заявленных проектов было отобрано 176 самых интересных. Как пояснила председатель комитета Заксобрания Ростовской области по образованию и член конкурсной комиссии Светлана Мананкина, подавляющее большинство проектов, прошедших ранжирование в соответствии с количеством набранных баллов, касались строительства спортивных площадок. Первое место – у села Развильное Песчанокопского района, где жители предложили создать в парке новую площадку для подготовки к ГТО.

- Мы подвели итоги первого конкурсного отбора. Очень радует, что большинство проектов пойдет на создание спортивных площадок. Помимо этого, многие инициативы касаются поддержки учреждений культуры и образования, а также развития библиотек, - рассказала Светлана Мананкина.

Светлана Мананкина отметила, что областной закон об инициативном бюджетировании ждет работа над ошибками. Фото: zsro.ru

Как отметил первый заместитель председателя ЗС Ростовской области – председатель комитета ЗС Ростовской области по бюджету Андрей Харченко, главным посылом принятого закона была задача «расшевелить» жителей донских муниципалитетов, дать им реальную возможность влиять на принятие решения о строительстве того или иного объекта, нужного в конкретном населенном пункте. Полученный опыт стал позитивным.

- Закон об инициативном бюджетировании – это постоянно действующий документ, который будет помогать жителям региона решать их проблемы. Он призван повысить инициативность граждан, и мы видим, что люди активно начали реализовывать свои идеи, и готовы им в этом помогать. В бюджете Ростовской области 2020 года на поддержку местных инициатив предусмотрено 272 миллиона рублей, - сообщил Андрей Харченко.

При работе с проектами жители донского региона продемонстрировали завидную активность и изобретательность. Особенно это проявилось при сборе денежных средств на обязательное внебюджетное софинсирование. Тут уж народная смекалка разгулялась вовсю!

- Вы знаете, что по закону у нас внебюджетное софинансирование проекта составляет 1 %. Так вот, жители одного из районов, чтобы профинансировать часть своего проекта, сами мастерили поделки, продавали магнитики, и таким образом обеспечили недостающие средства, которые они продекларировали вне бюджетной поддержки, - поведала Светлана Мананкина. - Во время дискуссии представители администраций сельских поселений высказали свои предложения и замечания по улучшению конкурсной процедуры, а также условий отбора. Мы разобрали допущенные ошибки, чтобы уже на следующем конкурсе, который состоится этим летом, учесть ранее допущенные недочеты и усовершенствовать наше законодательство, возможно, внеся нужные корректировки в областной закон.