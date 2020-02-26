2020-02-26T12:35:52+03:00
Общество

От провинциалки до роковой красотки: как менялся стиль «Мисс России» Алины Санько

Азовская красавиц вскоре передаст корону новой победительнице
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Алина Санько стала победительницей конкурса "Мисс Россия-2019". Фото: Instagram Алина СанькоАлина Санько стала победительницей конкурса "Мисс Россия-2019". Фото: Instagram Алина Санько
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Жизнь студентки из Азова Ростовской области круто изменилась после победы в конкурсе «Мисс Россия». За это время стиль донской красавицы претерпел ряд изменений.

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Так выглядела Алина Санько до конкурса "Мисс Россия"
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Если просматривать фотографии дончанки, сделанные ранее, то можно заметить, что цвет волос красавицы был немного темнее. Алин часто выбирала современные образы и яркий макияж.

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Девушка тщательно подбирала цветовую гамму
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Алина Санько утверждала, что ранее не имела модельного опыта. Единственной ее работой в этой сфере стала съемка для интернет-магазина. Фотографии дончанки пришлись по душе заказчикам.

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Съемки одежды для каталога
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После победы в престижнейшем конкурсе красоты «Мисс Россия» на девушку обрушилась критика из-за недостаточно белоснежной улыбки улыбки.

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Победительница "Мисс России-2019" Алина Санько
9618 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Алина не обратила никакого внимания на недоброжелателей и стала активно вести свой профиль в инстаграм.

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Девушка все чаще появлялась в необычных и дорогих нарядах
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В течение года после «коронации» девушке выпала почетная миссия представлять страну на различных мероприятиях, а также международном конкурсе красоты «Мисс мира» - Miss World Top Model. Алине удалось дойти до полуфинала. Россиянку признали одной из 12 самых привлекательных девушек минувшего года.

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Азовчанка достойно представила Россию на конкурсе "Мисс Мира"
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Сейчас организаторы конкурса «Мисс Россия» проводят отборы новых участниц. На церемонии награждения победительнице минувшего года — азовчанке Алине Санько предстоит передать корону новой победительнице.

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Вскоре состоится конкурс "Мисс Россия-2020"
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«Мисс Россия 2019»: Главную корону страны получила 20-летняя Алина Санько из города Азова Ростовской области

Корону самой красивой девушки России в этом году получила Алина Санько из Ростовской области. Известно, что сейчас девушка учится в московском вузе, год назад попробовала себя в моделинге, а еще увлекается в живописью и обожает донских раков. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью "Комсомолке" (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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