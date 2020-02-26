От провинциалки до роковой красотки: как менялся стиль «Мисс России» Алины Санько

Жизнь студентки из Азова Ростовской области круто изменилась после победы в конкурсе «Мисс Россия». За это время стиль донской красавицы претерпел ряд изменений.

ms.alinasanko Так выглядела Алина Санько до конкурса "Мисс Россия"

Если просматривать фотографии дончанки, сделанные ранее, то можно заметить, что цвет волос красавицы был немного темнее. Алин часто выбирала современные образы и яркий макияж.

ms.alinasanko Девушка тщательно подбирала цветовую гамму

Алина Санько утверждала, что ранее не имела модельного опыта. Единственной ее работой в этой сфере стала съемка для интернет-магазина. Фотографии дончанки пришлись по душе заказчикам.

ms.alinasanko Съемки одежды для каталога

После победы в престижнейшем конкурсе красоты «Мисс Россия» на девушку обрушилась критика из-за недостаточно белоснежной улыбки улыбки.

ms.alinasanko Победительница "Мисс России-2019" Алина Санько

Алина не обратила никакого внимания на недоброжелателей и стала активно вести свой профиль в инстаграм.

ms.alinasanko Девушка все чаще появлялась в необычных и дорогих нарядах

В течение года после «коронации» девушке выпала почетная миссия представлять страну на различных мероприятиях, а также международном конкурсе красоты «Мисс мира» - Miss World Top Model. Алине удалось дойти до полуфинала. Россиянку признали одной из 12 самых привлекательных девушек минувшего года.

ms.alinasanko Азовчанка достойно представила Россию на конкурсе "Мисс Мира"

Сейчас организаторы конкурса «Мисс Россия» проводят отборы новых участниц. На церемонии награждения победительнице минувшего года — азовчанке Алине Санько предстоит передать корону новой победительнице.

ms.alinasanko Вскоре состоится конкурс "Мисс Россия-2020"

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