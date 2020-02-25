2020-02-25T23:55:07+03:00
Общество

Бесплатная юридическая помощь станет доступна жителям Ростовской области

К проекту «Правовая помощь онлайн» присоединилась Ассоциация юристов России
ЮРИЙ ВОЛКОВИНСКИЙ
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Подписанное соглашение расширяет уже сложившиеся формы оказания бесплатной юридической помощи в Ростовской области.Подписанное соглашение расширяет уже сложившиеся формы оказания бесплатной юридической помощи в Ростовской области.Фото: Юрий ПОЗДНЯК
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Новым участником проекта «Правовая помощь онлайн», реализуемого в донском регионе, стало ростовское областное отделение Ассоциации юристов России. Соглашение о сотрудничестве подписали в Ростове-на-Дону. Теперь жителям области станет значительно проще получить профессиональные консультации и другие формы юридической помощи от специалистов, которые будут взаимодействовать с обратившимися к ним безвозмездно.

В подписании документа приняла участие член Комитета Совета Федерации ФС РФ по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от донского парламента Ирина Рукавишникова, которая подчеркнула, что опыт Ростовской области в оказании бесплатной юридической помощи выводит регион в лидеры по этому показателю среди других субъектов России, которым стоим присмотреться к донскому опыту.

- Мы приняли решение провести на площадке Совета Федерации своеобразный мастер-класс для того чтобы поделиться своим опытом с другими регионами, рассказать о своих наработках и особенно подчеркнуть, что все достигнутые соглашения и договоренности с органами государственной власти и Ассоциацией юристов России у нас строятся на безвозмездной основе, - отметила Ирина Рукавишникова.

Дончане смогут получить квалифицированную помощь в виде онлайн-консультаций от юристов в 78 МФЦ Ростовской области, а также региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

- Соглашение, по сути, расширяет уже сложившиеся формы оказания бесплатной юридической помощи, используя площадки МФЦ и регионального отделения партии «Единая Россия», в частности и местных отделений. Человек может прийти со своей проблемой и посредством онлайн-коммуникаций получить правовую помощь непосредственно от профессиональных юристов, которые подскажут пути разрешения его правовой проблемы, - рассказал председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку Александр Косачев.

Многофункциональные центры выступают в качестве координатора динамичного процесса развития проекта «Правовая помощь онлайн». Как сообщил директор ГКУ РО «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Алексей Алехин, соглашение позволит членам Ассоциации юристов России предоставлять услуги в реальном времени на всей территории Дона.

- Мы помогаем нашим гражданам записаться на прием и обеспечиваем само место, откуда заявитель по видеосвязи сможет пообщаться с юристами, - пояснил Алексей Алехин.

Ирина Рукавишникова добавила, что для общедоступности проекта разработан специальный интернет-портал helponline.donland.ru, который жители области могут использовать в качестве платформы для обращения.

Также, по ее словам, уже в скором времени «Правовая помощь онлайн» пополнится еще одной важной организацией.

- Следующий этап нашей общей работы - это включение в проект трудовой инспекции Ростовской области, потому что огромное количество вопросов от граждан мы получаем в связи с применением трудового кодекса, - резюмировала Ирина Рукавишникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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