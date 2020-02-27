Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал создать в Ростовской области новые шахты

В четверг, 27 февраля, премьер-министр правительства России Михаил Мишустин во время заседания рассказал, что до 2035 года в угольную отрасль России будет направлено свыше 6 трлн рублей.

В регионах страны будут реализовываться программы, направленные на увеличение добычи и экспорта угля.

– Мы будем модернизировать угольные предприятия, в том числе благодаря внедрению самых современных инновационных технологий и перспективного оборудования, которое повысит безопасность работы в шахтах и разрезах. Будем создавать также новые эффективные центры добычи угля в Кузбассе, Ростовской области, на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири и Арктической зоне, – сообщил Ми хил Мишустин.

Большая часть средств на реализацию программ поступит от инвесторов.

Сейчас одним из самых перспективных инвестпроектом в угольной промышленности Ростовской области является строительство шахты «Садкинская-Восточная». Известно, что один из инвесторов на Дону планирует приступить к строительству еще одной шахты - «Садкинская-Северная».