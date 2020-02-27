«Полжизни в декрете»: семья из Таганрога ждет 13-го ребенка

Семья из Таганрога ждет появления на свет 13-го ребенка. Счастливые родители рассказали о предстоящем пополнении и поделились подробностями своей жизни в окружении любимых детей.

Семейные хлопоты

Супруги Пащенко живут вместе уже почти 14 лет. Дмитрию - 44 года, а Ирине - 42. За это время они прошли через многое, но главное - у них 12 детей. Все свои, усыновленных нет. Таких примеров, когда супруги вместе в окружении любимых сыновей и дочек, когда они счастливы и не жалеют о прожитых годах, остается все меньше и меньше.

Все чаще мы видим, как люди боятся рожать детей, не хотят брать на себя ответственность, со страхом смотрят в будущее. Многие считают, что сначала нужно заработать денег, купить машину и квартиру, а дети - потом. Часто «потом» растягивается надолго, а рождение ребенка бесконечно откладывается.

Эта история не про наших героев. Семье Пащенко не страшны трудности, которых в их жизни немало. Дмитрий и Ирина живут в Таганроге. Раньше у них была квартира, но в 2016-м они переехали в большой частный дом. Деньги на покупку нового жилья выделило государство. Семья не бедствует, дети хорошо питаются, живут полной жизнью.

Глава семейства Дмитрий долгое время работал на заводе, потом начал заниматься строительством. Всегда старался где-то подзаработать, чтобы обеспечивать близких. Ирина оставалась с детьми и все домашнюю работу выполняла одна. Дмитрий стал все чаще отпрашиваться, брать отгулы и помогать жене. В какой-то момент он решил уволиться и посвятить себя только семье. Сейчас он все свое время проводит с детьми, пока беременная жена готовится к родам в больнице Ростова-на-Дону.

- Она на восьмом месяце. Все идет хорошо. Совсем скоро мы в очередной раз станем родителями, - признается Дмитрий.

Дмитрий Пащенко с детьми.

13 лет назад у семьи Пащенко родился первый ребенок - мальчик Михаил. Затем еще трое - Даниил, Денис и Давид. После этого «пошли» девочки: Лия, Анна, Джанет и Мария. Потом сразу двойня, но дети родились больными. Врачи поставили диагноз - детский церебральный паралич. Малыши не ходят и даже не сидят. Отказаться от деток родители даже не думали, и теперь за ними присматривает вся семья.

- Мы получаем пособия на детей-инвалидов. Проходим с ними реабилитацию. Им нужны специальные процедуры и постоянный уход. С протянутой рукой не ходим, но и не шикуем. Если кто поможет - хорошо, а так мы и сами справляемся, - говорит отец Дмитрий.

Дети семьи Пащенко

Увлечения и хобби

Восемь детей занимаются в музыкальной школе. Одни играют на фортепьяно, другие - на скрипке и флейте. Мальчики ходят на футбол, посещают различные секции. Дома скучать не приходится. Все вместе играют, устраивают соревнования, поют.

- Жизнь дает только Бог. Если рождаются малыши, значит, так нужно. У других вообще детей нет. Боятся, сомневаются, хотят денег заработать. А я радуюсь, когда понимаю, что после меня будет биться 13 сердец. Это самое главное, - признается Дмитрий.

Несколько лет назад власти Ростовской области подарили семье автомобиль - небольшую отечественную «ГАЗель». Машина была большой, но всю семью вместить все равно не удалось. Тем более она не помещалась на участке, и супруги решила обменять ее на легковушку.

Дети семьи Пащенко

По закону прожиточный минимум на одного ребенка - чуть больше 10 тысяч рублей. Получается, что семейный доход должен быть как минимум 150 тысяч рублей. Таких сумм у Пащенко нет, но на полноценную жизнь хватает.

- Мы не варим борщи по 15 литров. Но детки кушают все: выпечку, фрукты, овощи. Иногда приходят моя мама или мама моего мужа. Помогают приготовить что нибудь вкусное, - рассказывает Ирина.

В начале этого года приятельница Ирины уговорила ее познакомиться с волонтером благотворительного фонда «Мамины руки». Неравнодушные люди узнали, что женщина ждет 13-го ребенка и решили помочь ей. Собрали несколько пакетов полезных мелочей: одежду, подгузники, школьные рюкзаки, подушки, посуду и т.д. - и передали семье.

Буквально через месяц на свет появится их 13-й ребенок. Врачи говорят, что это будет девочка. Имя супруги еще не выбрали, но уверены, что определятся, как только увидят малышку.

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