2020-02-28T15:52:17+03:00
Общество

Последствия урагана в Ростове-на-Дону

Сильный ветер срывает покрытие с крыш и с корнями вырывает деревья [обоновляется]
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Упавшее дерево перегородило дорогу. Фото: личный архив читателяУпавшее дерево перегородило дорогу. Фото: личный архив читателя
Изменить размер текста:

В пятницу, 28 февраля, в донской столице разбушевался ураган. Скорость ветра превышает десять метров в секунду.

Ростовчане сообщают о последствиях непогоды в разных частях города. Так, в Октябрьском районе рухнуло дерево на улице Таганрогской. ЧП произошло неподалеку от железнодорожного переезда и кольца Малиновского. Упавшее дерево перегородило дорогу и спровоцировало сильную пробку, в которой застряли десятки автомобилистов.

Падение дерева спровоцировало пробку. Фото: личный архив читателя

Падение дерева спровоцировало пробку. Фото: личный архив читателя

В Западном жилом массиве на проспекте Коммунистическом около 15:00 с крыши крупного магазина сорвалась кровля. По сообщения очевидцев, жертв чудом удалось избежать.

Обрушилась часть кровли крупного магазина. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Обрушилась часть кровли крупного магазина. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
За требование взятки пойдет бывший полицейский из Ростова
На Дону приступили к весенне-полевым работам
Вдове пилота, умершего при экстренной посадке самолета в Ростове,отказываются выплачивать компенсацию
Новая остановка появится на маршруте электрички Ростов-Таганрог
Участие в стройке сооружений для атомной станции в Калининграде приняли студенты ДГТУ
В полиции Ростовской области опровергли обвинения о смерти мужчины в очереди
Легковушка сбила на дороге ребенка в Ростовской области
Рухнувшее дерево перекрыло дорогу на Таганрогской
В Ростове-на-Дону нашли пропавшую 87-летнюю бабушку
На выставке в Москве ростовчане презентовали автоматизированные теплицы
Ростовские таможенники не заметили в машине украинца боевое оружие и гранты
28 февраля ВТБ отменяет все комиссии в мобильном банке
В Ростове-на-Дону состоится фестиваль грузинской культуры
Футболиста Дмитрия Тарасова прооперировали в Италии
Лене Миро досталось за слово “быдло” в адрес Анастасии Костенко