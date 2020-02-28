Последствия урагана в Ростове-на-Дону

В пятницу, 28 февраля, в донской столице разбушевался ураган. Скорость ветра превышает десять метров в секунду.

Ростовчане сообщают о последствиях непогоды в разных частях города. Так, в Октябрьском районе рухнуло дерево на улице Таганрогской. ЧП произошло неподалеку от железнодорожного переезда и кольца Малиновского. Упавшее дерево перегородило дорогу и спровоцировало сильную пробку, в которой застряли десятки автомобилистов.

Падение дерева спровоцировало пробку. Фото: личный архив читателя

В Западном жилом массиве на проспекте Коммунистическом около 15:00 с крыши крупного магазина сорвалась кровля. По сообщения очевидцев, жертв чудом удалось избежать.