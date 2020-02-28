В Ростове-на-Дону чиновники и депутаты пошли сдавать ЕГЭ

В пятницу, 28 февраля, в Ростове-на-Дону за парты снова сели те, кто закончил школу уже много лет назад. Донская столица приняла участие во всероссийской акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Ее смысл в том, что взрослые на время могут поменяться местами со своими детьми, чтобы пройти всю процедуру ЕГЭ: от рамки металлодетектора до получения результатов госэкзамена.

Проход через рамку металлодетектора, где еще раз проверили отсутствие телефонов и других металлов. Фото: Министерство образования РО.

БОЛЬШЕ СЕМИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

В Ростове-на-Дону взрослые сдавали ЕГЭ в школе №80. Попробовать свои знания им предложили в истории. И этот предмет был выбран неслучайно - в этом году наша страна отмечает Год памяти и славы. А, как писал еще Михаил Ломоносов, «народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».

К 11 часам утра у дверей школы уже с ноги на ногу переминались взрослые ученики - всего около полусотни родителей.

- Очень волнительно, - призналась мама одиннадцатиклассника Валентина Антоновна. - Как будто не репетиция, а настоящий экзамен, от которого зависит твое будущее.

Также среди сдающих были депутат Госдумы Лариса Тутова и заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.

- На территории Ростовской области мероприятие проходит уже в четвертый раз, - сообщил Андрей Евгеньевич. - Кстати, в прошлом году ЕГЭ написали около трех тысяч родителей выпускников, а в этом, по оперативным данным, уже семь тысяч человек участников. Уверен, их будет и больше - акция продлится до 2 марта, а пункты проведения экзамена открыты в каждом муниципальном образовании нашего региона.

Провели инструктаж по заполнению бланков. Фото: Министерство образования РО.

УСПЕТЬ ЗА ПОЛЧАСА

Несмотря на то, что экзамен на этот раз проводился для взрослых, никаких поблажек предусмотрено не было - все по-настоящему. При входе в школу у каждого забрали вещи, упаковали в целлофан и опечатали. С собой - только паспорт.

Потом - регистрация и инструктаж в местном музее. Далее - проход через рамку металлодетектора, где еще раз проверили отсутствие телефонов и других металлов, а уже после - пропуск в аудиторию.

Дальше началось самое интересное: тестотехник принес диск с КИМами (контрольно-измерительными материалами). Его вставили в компьютер, распечатали, раздали каждому участнику и провели инструктаж по заполнению бланков.

Единственное, чем отличался этот экзамен от школьного, - временем проведения и количеством заданий. На работу было выделено всего полчаса, вместо 3,5 положенных. А родителям предложили сокращенный вариант работы: сделать только девять заданий с кратким ответом в первой части и расписать два задания во второй.

- В первом из них была приведена точка зрения об историческом событии, - рассказала экзаменатор. - Участникам было необходимо, используя исторические факты, привести аргументы, подтверждающие данную точку зрения, и аргументы, которыми можно ее опровергнуть. Во втором - надо было написать историческое сочинение об одном из периодов истории России.

Никаких поблажек предусмотрено не было - все по-настоящему. Фото: Министерство образования РО.

ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ - 12 МАРТА

- Каждому из родителей сегодня представилась возможность пройти регистрацию на входе в пункт, увидеть, как организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места участников ЕГЭ, - рассказал Андрей Фатеев, - а также как осуществляется контроль за проведением госэкзамена, как печатаются и сканируются экзаменационные материалы. Попробовали написать и экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ. Скоро узнаем свои результаты.

Кстати, родители получат их только после проверки работ предметными комиссиями и узнают о баллах не раньше 12 марта.

- Конечно, я не могу вместо ребенка сдать ЕГЭ, но могу быть вместе с ним во время его подготовки к экзамену, - рассказала Марина Евгеньевна, мама школьника. - И здесь, на мой взгляд, огромное значение имеют не только те знания, с которыми ребята придут на экзамены, но и правильный психологический настрой, уверенность в своих силах. В этом случае роль семьи трудно переоценить. Мы все увидели, что нет ничего страшного и непосильного, познакомились с правилами и процедурой экзамена. И теперь сможем объяснить их своим детям.

К слову, инициатором Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» традиционно выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Фото: Министерство образования РО.

КСТАТИ

Экзамен по истории относится к предметам по выбору, полученные баллы могут быть использованы при поступлении в вуз. На Дону традиционно этот экзамен сдают около трех тысяч участников, свыше 2,5 тысячи из которых – выпускники текущего года. За последние три года доля не преодолевших минимальный порог по этому предмету значительно сократилась - в 2017 году их было 10,4%, в 2018-м - 9,9%, в 2019-м - 6,1%, при этом процент высокобалльников вырос с 0,1% до 0,5% за тот же период.