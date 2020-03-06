Погода подготовила приятный сюрприз 8 марта в Ростове-на-Дону

Синоптики рассказали какой будет погода в предстоящие выходные. Во время праздничных дней в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до отметки +22 градуса.

Отличной погодой для прогулок станет суббота, 7 марта. С утра в городе обещают +13 градусов, днем отметка термометра достигнет +18 градусов. Вечером будет малооблачно, температура воздуха составит +16 градусов.

В Международный женский день - 8 марта погода порадует ростовчан. Воскресенье станет самым солнечным днем уходящей недели. Солнечная и ясная погода ожидается в течение всего дня. Ожидается, что столбики термометров поднимутся до +21 градуса тепла. Скорость ветра не превысит четырех метров в секунду.

Выходной день в понедельник, 9 марта, будет еще более теплым, но пасмурным. Днем температура воздуха достигнет +22 градусов, однако солнца в этот день жители Ростова-на-Дону могут и не увидеть. Осадков в выходные дни синоптики не прогнозируют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неувядающая роза и съедобные цветы: как выбрать лучший букет на 8 марта в Ростове

Желающим сэкономить стоит поторопиться (подробности)