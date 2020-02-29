«Бузово проклятье или Настькин приворот»: Дмитрию Тарасову экстренно потребовалась помощь парапсихолога

Футболисту Дмитрию Тарасову, мужу ростовской модели Анастасии Костенко, срочно потребовалось вмешательство потусторонних сил, чтобы прервать затянувшуюся черную полосу в своей спортивной карьере.

Последней каплей фатального невезения, лишившего новоиспеченного игрока казанского «Рубина» душевного покоя и, кажется, даже веры в светлое будущее, стала досадная травма на тренировке, в результате которой полузащитник оказался на больничной койке.

Как рассказал Тарасов в своем инстаграме, после операции на ноге, прошедшей успешно, друзья рекомендовали ему пообщаться с парапсихологом – только он, по их мнению, может вытащить Дмитрия из кармической западни.

Супруг Костенко опубликовал видео на своей странице в соцсети, в котором, собственно, и поделился впечатлениями о свидании по скайпу со специалистом мистического жанра.

- После того эпизода, который произошел со мной на тренировке, было очень тяжело психологически и эмоционально. Я вообще потерялся на какое-то время. Но когда все уже об этом узнали, то от близкого окружения я получил сообщение: «Дима, тебе нужен здесь профессионал, который поможет разобраться со всеми этими ситуациями, происходящими в твоей жизни». Друзья мне порекомендовали психолога, который делает натальную карту. Честно скажу, раньше скептически относился к парапсихологам, но, пообщавшись онлайн, изменил свое мнение. Мне стало интересно разобраться, посмотреть на себя, на ситуацию со стороны. Понаблюдаю, сбудется ли все, что мне сказали, — лаконично передал суть своей практики фолловерам Тарасов в видеоролике.

tarasov23 Дмитрий Тарасов рассказал о том, как в его жизни появился парапсихолог по скайпу.

Пользователи сети восприняли рассказ футболиста близко к сердцу, но резко негативно. Травмированного спортсмена упрекнули в распространении лженаучных идей, недостойных такого умного и культурного молодого человека, как Дмитрий Тарасов.

«Поздравляю, вы пробили дно!», «Вроде верующий, венчался даже, а по гадалкам бегает», «Бузово проклятье на нем или Настькин приворот. Одно ясно, живым не уйти от этих баб!», «Удалите пост, не позорьтесь», - посоветовали спортсмену раздосадованные люди.

Отметим, что сутью парапсихологии считается обнаружение сверхъестественных психических способностей людей, животных и растений, а также разгадывание феноменов жизни после смерти и других явлений с использованием своей методологии.

Как заявляют специалисты, практикующие эту дисциплину, лабораторные и полевые исследования, подтверждающие истинность парапсихологии, конфиденциально проводились некоторыми университетами, однако результаты таких опытов засекречены.

При этом большинство серьезных ученых считают парапсихологию явной псевдонаукой, аргументируя это тем, что за более, чем столетний, срок существования данной дисциплины ее адептами не предоставлено ни одного фактического доказательства существования тех самых громогласно заявляемых «парапсихических» способностей.

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