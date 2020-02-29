В донском парламенте обсудили меры соцподдержки незащищенным категориям граждан

Комитет по социальной политике Законодательного собрания Ростовской области провел заседание круглого стола, на котором были рассмотрены актуальные вопросы господдержки для социально незащищенных категорий граждан, живущих на Дону.

В этом мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области – председатель комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству Сергей Михалев, депутаты донского парламента, глава регионального минздрава Татьяна Быковская, а также руководители профильных ведомств по соцразвитию и защите населения по Ростовской области вместе с представителями общественных организаций и администраций муниципалитетов Донского края.

Открывая заседание, Сергей Михалев отметил, что одними из главных мер помощи в регионе являются вопросы социальной поддержки для семей, имеющих детей.

Далее эту тему в своем докладе развила начальник управления адресной поддержки населения донского министерства труда и соцразвития Виктория Заварзина, которая сообщила, что в настоящее время действует обширная система поддержки для малоимущих семей с детьми, включающая в себя предоставление 16 видов пособий и выплат, половина из которых осуществляются на основании местного законодательства.

- Количество семей, которые пользуются такими льготами, составляет в Ростовской области порядка 200 тысяч. С 2012 года на Дону введен ряд дополнительных мер поддержки для семей с детьми. Одна из наиболее значимых – региональный материнский капитал, размер которого в 2020 году составляет 121 287 рублей, - рассказала Виктория Заварзина.

Помимо этого, она добавила, что востребованной мерой социальной поддержки малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе семей, имеющих детей, является адресная социальная помощь. Так же, в прошлом году получателями субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг стали 116 932 семьи, или 7,3 %, от общего количества семей, проживающих в Ростовской области.

- Из областного бюджета на эти цели было направлено 2 067,5 млн рублей, а в текущем году уже предусмотрено 2 431,5 млн рублей, - уточнила Виктория Заварзина.

Отдельное внимание участники заседания уделили вопросу денежной компенсации по оплате расходов на газификацию жилья. На данный момент она рассчитывается исходя из следующего принципа: одно домовладение – 20 тысяч рублей. По мнению спикеров, собравшихся на круглом столе, эта сумма очевидно требует индексации. Кроме того, также необходимо уточнить категории граждан, которым выделяется такая компенсация.

По вопросу лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан выступила Татьяна Быковская. Она рассказала о проблеме, с которой к ней и ее коллегам обращаются ветераны.

- Льготное лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении отдельных граждан осуществляется в рамках федерального закона, принятого еще в 1999 года, а также ежегодного распоряжения правительства Российской Федерации, определяющего конкретный перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов. Однако, не редкими являются ситуации, когда ветераны знают конкретный медикамент, который им помогает от недомогания, но не находят его в этом утвержденном списке, а значит, не могут рассчитывать на получение льготы на его приобретение. К сожалению, в этой ситуации мы вынуждены работать в установленных федеральным законодательством рамках, четко ограничивающих ассортимент лекарственных средств, – сообщила Татьяна Быковская.

При этом глава Минздрава региона подчеркнула, что в целом в 2019 году на цели лекарственного обеспечения из федерального бюджета был выделен 1 млрд. 211 млн. 670 тыс. рублей. В 2020 году эта сумма возрастет до 1 млрд. 230 млн. 505 тыс. рублей.

Также в повестку дня заседания была включена информация о позиции Верховного Суда России по вопросу приостановления компенсации на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в случае наличия задолженности по их оплате. Этот вопрос развернуто прокомментировал Сергей Михалев, объяснивший главные нюансы проблемы.

Сергей Михалев отметил, что одними из главных мер помощи на Дону являются вопросы социальной поддержки для семей, имеющих детей. Фото: zsro.ru

- Речь идет о том, что граждане, получающие единую денежную выплату или субсидию на оплату услуг ЖКХ, имеющие задолженность по этой оплате свыше 2 месяцев, лишаются социальной поддержки, направленной на компенсацию коммунальных услуг – вернее, она приостанавливается до момента погашения платежей. Такая мера принята постановлением правительства Ростовской области во исполнение Жилищного кодекса Российской Федерации. Однако, Верховный Суд считает, что в этом вопросе нельзя быть категоричным в отношении всех получателей этой меры соцподдержки. В жизни бывает всякое – например, человек попал в трудную жизненную ситуацию или лежит дома один, болеет. Нужно рассматривать каждый случай индивидуально. На основании решения Верховного Суда планировалось внести поправки в постановление правительства области. Но с 1 января 2021 года вступает в силу изменение федерального законодательства и лишиться средств социальной поддержки задолжники по оплате коммунальных услуг могут только по решению суда, и эта информация должна быть в системе ГИС ЖКХ. Поэтому мы с региональным министерством труда и соцразвития еще раз обсудим, стоит ли сейчас вносить поправки в постановление или сразу обращаться к тому, что со следующего года будут изменения федерального закона, - обрисовал положение дел Сергей Михалев.

На заседании круглого стола было рассмотрено и обращение Ростовского областного Совета ветеранов по вопросу укрепления взаимодействия ветеранских организаций с Законодательным собранием с целью улучшения социально-правовой защиты ветеранов.

В рамках обсуждения этого вопроса участники заседания говорили об участии членов областного Совета ветеранов в заседаниях донского парламента, принятии комплексной программы мер поддержки и выделении дополнительных льгот для участников боевых действий, а также возвращении ранее существовавшего Координационного совета.

- Согласен с тем, что одной из важных мер соцподдержки, нужной сегодня, является возобновление деятельности Координационного совета по делам ветеранов. Считаю, что этот ныне упраздненный орган должен функционировать на постоянной основе. И с ветеранами следует встречаться не только ситуационно на круглом столе, а периодически, по четкому графику, чтобы своевременно решать возникающие у них сложности, - поддержал предложение Сергей Михалев.

Обсуждали на круглом столе и проблематику, связанную с законом о «детях войны». Несмотря на то, что формулировка широко известна в публичном пространстве, на федеральном уровне законодательно она не закреплена, а в разных регионах страны к этой группе предлагают причислять по непохожим критериям, что вносит определенную сумятицу.

- Законопроект о «детях в войны» внесен в наш региональный парламент, теперь будем рассматривать его на комитете по социальной политике после заключения от других ведомств. Сегодня не определено главное - категория граждан, относимых к таким «детям». У всех субъектов РФ свои предложения для включения в эту группу - кто-то считает таковыми тех людей, у кого отцы погибли или пропали без вести во время Великой Отечественной. Другие регионы уверены, что в первую очередь нужно принимать в расчет годы рождения - с 1941-го по 1945-ый. Мне больше всего понятен и близок принцип, в соответствии с которым к «детям войны» относят граждан, которым на момент даты окончания Второй Мировой (3 сентября 1945 года) не исполнилось 18 лет. Но ни этот, ни другие критерии пока не имеют федерального нормативного статуса, - признался Сергей Михалев.

Резюмируя итоги круглого стола, он отметил, что на обсуждение было вынесено много вопросов. Их непременно возьмут в работу, пообещал спикер.

- Законодательное собрание всегда открыто для диалога. По результатам нашей встречи комитету по социальной политике поручено рассмотреть возможность увеличения сумм на лекарственное обеспечение, на санаторно-курортное лечение, а также проезд для отдельных категорий граждан и выйти с этим предложением на федеральный уровень. Мы должны в ближайшее время подготовить аналитические материалы, обоснование и все расчеты для обращения в федеральный центр, - выразил уверенность Сергей Михалев.