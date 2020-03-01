«Только общими усилиями возможно создать сильное общество»: в Ростове митрополит Меркурий встретился с директорами школ

В донской столице 29 февраля состоялась встреча митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с директорами многих городских школ. На мероприятии также присутствовали глава администрации Ростова Алексей Логвиненко и председатель городской думы Зинаида Неярохина.

Площадкой для встречи и совместной работы стала Свято-Георгиевская православная средняя общеобразовательная школа. В субботу двор учебного заведения стали заполнять люди. В лучших донских традициях открылась настоящая масленичная ярмарка: гостям раздавали сладкие блины, наливали чай со сгущенкой и медом. На сцене выступили творческие коллективы "РИНХ" и городских центров дополнительного образования. Ребята пели казачьи песни, показывали театральные номера и мастер-классы, а после всех пригласили поучаствовать в конкурсах.

На территории школы развернулась масленичная ярмарка. Фото: администрация Ростова

По окончанию развлекательной части мероприятия, для гостей провели экскурсию по Свято-Георгиевской школе и продемонстрировали выставку художественного творчества ростовских школьников.

Не обошлось и без приятных сюрпризов. Музею Ростовского кафедрального Собора подарили масштабный рисунок из ткани в виде храма, над которым трудились ребята из детского дома творчества Железнодорожного района.

– Только общими усилиями мы сможем создать нравственное и духовно сильное общество. Лишь вместе у нас появится возможность достичь согласия и мира, в том числе, межрелигиозного, межконфессионального в нашем многонациональном городе, – отметил Алексей Логвиненко.

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий в свою очередь выразил благодарность за организацию встречи и напомнил, насколько важно обсуждать вопросы, которые возникают в жизни каждого.

- В первую очередь ответы нужно искать в педагогическом сообществе и церкви. Необходимо создавать единое гражданское мнение, формировать правильный взгляд на мир. Именно для этого мы сегодня собрались вместе с представителя светской власти и руководителями школ, - отметил митрополит Меркурий.

Пройдя в актовый зал, митрополит Меркурий поднял темы, которые волнуют всех ростовчан. Это и подходы к воспитанию, отношения к семье и родине, поправки в конституцию. Отдельное внимание владыка обратил на качество образования в городе. Глава Донской митрополии вручил медали Ростовской-на-Дону епархии святого праведного Павла Таганрогского директору МАОУ «Лицей экономический № 14» г. Ростова-на-Дону Г.А. Чернышеву.

Также во внимание к трудам в области педагогики и образования на Дону Его Высокопреосвященство отметил благодарственными грамотами многих руководителей образовательных учреждений. Среди них: директор лицея № 2 Н. Утросин, директора Лицея № 20 Ж. Копытков, директора школы № 55 С.Секизян, директора гимназии № 52 С. Светличная, директора гимназии 76 П. Кулиниченко, директора школы № 7 А. Лисовская, а также директора школы № 87 А. Брык.

Кроме того, ростовскому педагогическому сообществу в знак благословения митрополит преподнес икону Ватопедской Божией Матери «Отрада или Утешение».