Пока молчит Карпин: «Ростов» подаст протест в РФС на судейскую бригаду Сергея Лапочкина

ФК «Ростов» опротестует действия арбитров в матче 20-го тура РПЛ между донской командой и грозненским «Ахматом» (1:1), состоявшемся вчера, 29 февраля.

Напомним, в ходе этой игры главный судья Сергей Лапочкин принял ряд сложных решений, не совсем понятных стороннему зрителю. По всей видимости, логику арбитра не до конца смогли постичь и боссы «Ростова», которые тоже хотели бы узнать подробности.

Напомним, что по ходу игры главный арбитр Сергей Лапочкин, в частности, удалил защитника хозяев поля Максима Ненахова за фол последней надежды на форварде «желто-синих» Эльдоре Шомуродове, а потом с помощью VAR внезапно отменил свое решение.

При этом пауза, во время которой помощники Лапочкина смотрели видеозапись спорного эпизода, длилась около 11 минут. Но судья почему-то добавил только шесть из них ко второму тайму, «потеряв» остальные пять.

Как сообщает спортивный журналист Сергей Егоров, у руководства ростовского клуба есть целый ряд вопросов, на которые они хотели бы получить экспертные ответы от РФС.

Например, по 2-м желтым карточкам, выписанным Лапочкиным игрокам «желто-синих» Норманну и Хаджикадуничу. Для обоих они стали четвертыми и теперь не позволят футболистам ростовской команды принять участие в матче следующего тура с ЦСКА.

Помимо этого, представители донского клуба имеют основания предполагать, что роковой фол Хаджикадунича, приведший к назначению пенальти в ворота «Ростова», был совершен за пределами штрафной площади.

fcrostov Валерий Карпин: "Претензий к своей команде у меня нет"

Неясными для них остаются и невынесение предупреждений за фолы футболиста «Ахмата» Бериши, а также не поставленный хозяевам одиннадцатиметровый штрафной удар за нарушение против ростовчанина Чернова.

Понятное дело, что вишенкой на торте стала скандальная история с отменой красной карточки Ненахова. Тут можно долго спорить, но хотелось бы узнать официальную позицию РФС по данному эпизоду, оказавшему, без сомнения, ключевое влияние на матч.

Согласно регламенту, у «Ростова» нет права публично критиковать арбитра встречи. Именно поэтому обычно красноречивый Валерий Карпин на послематчевой пресс-конференции категорически отказался отвечать на вопрос журналистов о своем отношении к работе Сергея Лапочкина.

Между тем, возможность опротестовать решения судей у «желто-синих» все же есть.

- Любой клуб вправе в течение 24 часов после окончания игры обратиться в РФС с заявлением о качестве судейства своего матча с обязательным указанием соответствующих эпизодов матча, связанных с судейством, обоснованием возможной ошибочности решений судей матча и предоставлением видеозаписей данных эпизодов. То есть «Ростову» необходимо до позднего вечера предоставить в РФС нарезку моментов и подать жалобу, – резюмировал Сергей Егоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Валерия Карпина спросили о судействе в матче «Ростова» и «Ахмата»

Арбитр встречи Сергей Лапочкин запомнился своими интересными решениями, что думает о них главный тренер дончан? (подробности)

«Ростов» не смог обыграть «Ахмат» на выезде в Грозном

ФК «Ростов» в 20-м туре Российской Премьер-лиги сыграл вничью с грозненским «Ахматом». Эта игра стала первой для донского клуба после зимней паузы в чемпионате (подробности)