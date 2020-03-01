«Это двойной праздник!»: в первый день весны Масленицу проводили в Ростове почти 15 тысяч жителей Дона

Веселая масленичная неделя завершилась на Дону массовым народным гулянием. Главное спецмероприятие по прощанию с зимой состоялось в Левобережном парке Ростова, куда разделить отличное настроение с жителями приехал глава региона Василий Голубев.

Народный праздник собрал впечатляющее количество гостей – почти 15 тысяч человек!

На веселый народный праздник собралось почти 15 тысяч человек. Фото: donland.ru

Как отметил губернатор, в этом году Масленица получилась совсем уж необычной.

- Масленица в первый день весны – это двойной праздник. Приехали тысячи людей со всех уголков области, чтобы вместе провести этот яркий день. Недаром этот день на казачьем Дону назывался братчиной, земляки устраивали веселые проводы зимы, народные гулянья, готовили вкусные угощения, - рассказал со сцены Василий Голубев.

Все желающие посещали выставки народных промыслов и ярмарку донских мастеров. Фото: donland.ru

Закончив официальную часть, глава региона присоединился к отдыхающим дончанам. Он лично пообщался с участниками праздника, отведал аппетитных блинов, и даже принял участие в шутливых состязаниях, которые устраивались для празднующих людей.

А ведь заняться на Масленице в Левобережном было чем!

Перед собравшимися выступили лучшие самодеятельные коллективы Дона. Фото: donland.ru

В парке работали сценические площадки, «Потешная аллея», «Масленичные забавы», творческие мастерские, а также выступили лучшие самодеятельные коллективы Дона.

Кроме того, все желающие без всяких препятствий посещали выставки народных промыслов и живописную ярмарку донских мастеров, раскинувшуюся под открытым небом.

С губернатором хотели сфотографироваться многие! Фото: donland.ru

Самые ловкие и смелые дончане боролись за приз на ледяном столбе. Также состоялись конкурсы бородачей, богатырские состязания и запоминающаяся медвежья потеха.

Кульминацией праздника стало сожжение чучела Масленицы. Фото: Фото: donland.ru

Традиционной кульминацией народного праздника стало сожжения чучела Масленицы. Прощай зима до декабря! Кроме того, собравшихся гостей порадовал красочный фейерверк, ставший заключительным аккордом гуляний.