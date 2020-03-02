Отключение света 3 и 4 марта 2020 в Ростове-на-Дону: где и когда

Отключение света 3 марта 2020 года в Ростове-на-Дону: где и когда. По словам энергетиков, телевизоры и холодильники не будут работать сразу не нескольких десятках улиц донской столицы. Виной всему - плановые отключения, цель которых не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда отключат электричество 3 марта 2020 года

с 9:00 до 17:00:

- просп. 40-летия Победы 316, 316/2, 318/1, 318/2; ул. 339-й Стрелковой Дивизии 23/2, 25/3, 23/4; ул. Малюгиной 85-123; пер. Доломановский 63-73, 74-76; ул. Варфоломеева 130-172; ул. Нижегородская 33-49А, Б, В, Г, 34-112; ул. Листопадова 100-108, 176-180; ул. Искусственная 72-98, 47-69; пер. Марти 17; ул. Нижегородская 43-49А, 49Б, 49В, 49Г, 34-112; ул. Листопадова 107-165, 90-180; ул. Искусственная 72-98, 47-69; ул. 3-я линия 56-86, 69-111; ул. 5-я линия 56-94, 55-101; ул. 1-я линия 68-72, 77-89; Сады пос. Чкалова; ул. Волкова 3, 3А, 3/1, 3/3, 5, 5/2, 5/3, 5/4, 5\5, 7/1, 7/3.

с 10:00 до 14:00:

- просп. Королёва 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/5, 6/6, 6/7, 8/2; ул. Добровольского 15/4.

с 12:00 до 17:00:

- ул. 3-я Ноябрьская 1-21, 2-28; ул. Курская 4.

с 13:00 до 16:00:

- ул. 2-я Пятилетка 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1.

с 9:00 до 16:00:

- ул. Муравьева 1-29, 2-26; пер. Яровой 1-9, 2-8; ул. Текучева 2-16; 9 Улица 1-25, 2-24; ул. Балочная 5-27; пер. Озимый 2-4; ул. Пестеля 25-53, 26-52; ул. Бондаренко 3-9.

с 9:00 до 18:00:

- ул. Минераловодская 80-126, 138-146, 101-165; пер. Подпольный 9-15; пер. Чухновский 2-8, 5; пер. Перовский 34-36, 35-37; ул. Собино 111-131, 126-144; ул. Гусева 104.

4 марта с 10:00 до 14:00:

- ул. Добровольского 18, 20, 20/1, 20/2, 22 , 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 24.

с 9:00 до 17:00:

- ул. Зорге 27, 27/1, 27/4, 31; просп. Коммунистический 42/4; ул. Кизитириновская Балка 1-47, 2-50; ул. Комсомольская 83-87, 86-96; ул. 45-я линия 9-11; ул. Сарьяна 82-86; ул. Ручейная 1-13, 2-10; ул. Александровский Спуск 2-6; ул. 1905 года 1-9, 2-10; ул. Делегатская 1-17; ул. Лениногорская 2-18; ул. Оли Первеевой 1-15, 2-16; ул. Юфимцева 1-15, 8; просп. Буденновский 112; пер. Мебельный;

с 9:00 до 16:00:

- ул. Шоссейная 1-49, 2-108

с 13:00 до 16:00:

- просп. Космонавтов 37, 39, 39/1; ул. Королёва 19/1