2020-03-02T15:28:20+03:00
Общество

Ростовчане устроили массовую драку на трассе в Краснодаре

Злоумышленников разыскивают полицейские [видео]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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На дороге автомобилисты и пассажиры устроили разборки. Фото: vk "Типичный Краснодар"На дороге автомобилисты и пассажиры устроили разборки. Фото: vk "Типичный Краснодар"
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Серьезный конфликт вспыхнул на трассе в Краснодаре между ростовчанами и местным жителем. Очевидцы сообщили, что водитель и пассажиры ВАЗа с номерами 161 региона напали на автомобилиста, который управлял иномаркой "КИА Сид".

Водители из Ростова и Краснодара устроили разборки на дороге.

По предварительной информации, четыре человека, которые ехали из донской столицы, напали на мужчину и избили его.

Потасовка произошла на Ростовском шоссе. В соцсетях очевидцы опубликовали ролик с места происшествия. На кадрах видно, что пассажиры ВАЗа с ростовскими номерами толпой нападают на водителя краснодаркой иномарки "KIA Ceed". Участников разборок попытался урезонить один из очевидцев, но он сам чудом не стал жертвой конфликта.

Сейчас четверых нападавших разыскивает краснодарская полиция.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, - отметили в УМВД РФ по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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