2020-03-02T16:56:46+03:00
Общество

Чиновница из Ростова получила в подарок мускулистого мачо в профессиональный праздник

Сюрприз пришелся по душе руководителю (видео)
Дадаян Давид
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В Ростове-на-Дону чиновнице подарили стриптиз на День работника Торговли.В Ростове-на-Дону чиновнице подарили стриптиз на День работника Торговли.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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В Ростове-на-Дону чиновница получила горячий подарок на свой профессиональный праздник - День работника торговли. Для своего любимого руководителя коллеги заказали выступление мускулистого мачо, который исполнил для нее стриптиз. Происходящее подчиненные сняли на видео и выложили в Интернет.

В социальных сетях обсуждают ролик с корпоратива сотрудников Управления торговли и бытового обслуживания. В честь торжества для начальницы отдела организации Натальи Прилепиной подготовили необычный сюрприз: перед женщиной выступил сексуальный танцор. На кадрах видно, как удивленная чиновница покорно сидит на стуле, пока обнаженный мужчина сексуально двигается вокруг нее.

В начале выступления стриптизер прикрывался тоненькой розовой накидкой, но спустя несколько секунд резким движением скинул ее и остался в одних трусах. Красавчик начал демонстрировать все прелести своей фигуры: широкую спину, большие бицепсы, внушительные бедра и безупречный загар.

Судя по всему, шатен пришелся по душе Наталье Прилепиной. Женщина смущенно улыбалась и прикрывала лицо платком. Скрывать эмоции стало еще труднее, когда жеребец взял ее руки и прижал к своей накаченной груди. От волнения дама растеклась в улыбке и на секунду остолбенела.

Интересно, что чиновница приехала на корпоратив прямо из отпуска. Видимо, почувствовала предстоящий сюрприз.

- Вышел ведущий, сначала он был полностью одет, потом неожиданно скинул одежду, но это почему-то вырезали из видео. Я даже пыталась оттолкнуть его руками, когда он приблизился, — уверяет Прилепина.

Сейчас женщина на больничном. По словам Натальи, это никак не связано с тем, как она провели корпоратив. Теперь коллегам предстоит самое трудное: придумать оригинальный подарок своей начальнице в следующий профессиональный праздник. Ведь после такого представления удивить ее будет не просто.

На День работника торговли ростовской чиновнице заказали стриптизёра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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