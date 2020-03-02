Купить сейчас - сэкономить потом: Выгодно ли брать ипотеку в этом году в Ростове-на-Дону

Ипотека сейчас доступна, как никогда, процентные ставки у банков снижаются, а на самом рынке недвижимости немало заманчивых предложений и скидок. Что это - рекламный трюк или реальная возможность обзавестись собственным жильем? В этом мы и попытались разобраться с нашими экспертами - представителями застройщиков, банков и риелторов, которые собрались в пресс-центре «Комсомолки» за круглым столом на тему «Рынок жилой недвижимости - 2020: что ждет покупателей в этом году».

«Новостройки подорожали на 1,8%, вторичка - на 2,4%»

- Если мы говорим о рынке недвижимости с учетом указов Президента РФ, то основная мысль - увеличение объемов строительства, - первой начала разговор главный аналитик АН «ДОН-МТ - Недвижимость» Галина Пивоварова. - И Ростовская область, безусловно, выполняет эти наказы. Так, в минувшем году в регионе ввели в эксплуатацию более 2,6 млн кв. м. жилья. И это на 13% больше, чем годом ранее. По официальным данным, стоимость одного квадратного метра квартир в 2019 году на первичном рынке составила 51 700 рублей, на вторичном - 54 300 рублей. По данным Росстата, новостройки подорожали на 1,8%, вторичка - на 2,4%.

Круглый стол «Рынок жилой недвижимости - 2020: что ждет покупателей в этом году»Фото: Ольга КУБЫШЕВА

Рассказала специалист и о наметившейся тенденции.

- В 2019-м, в отличие от предыдущего года, было больше построено, но меньше продано. Изменение 214 - ФЗ РФ повлекло за собой рост цен, - продолжила Галина Борисовна. - Однако рынок - это всегда продавец и покупатель. И покупателей сейчас намного меньше, чем продавцов. Уже на протяжении нескольких лет идет снижение платежеспособности населения.

И тогда один из выходов - различные госпрограммы.

Госпрограммы поддержат рынок ипотеки

- Сейчас государством принимается ряд мер для поддержки населения, помогающих компенсировать расходы граждан при покупке собственного жилья, - мы являемся их активными участниками, - вступил в разговор заместитель управляющего по розничному бизнесу ВТБ в Ростовской области Максим Алексеев. - В первую очередь это касается семей, которые уже имеют детей или планируют завести. На сегодняшний день мы успешно реализуем ипотеку с применением госсубсидии для тех родителей, у которых родился второй или последующий ребенок с 1 января 2018 года. Интерес к данной программе начал расти с 2019 года и с каждым месяцем только наращивает обороты: за прошлый год ВТБ в Ростовской области выдал более 350 кредитов на сумму 700 млн рублей. Т.е. каждый второй кредит по семейной ипотеке в регионе выдается нашим банком. Прежде всего, этих показателей удалось достичь благодаря улучшению условий - увеличению срока кредита до 30 лет, снижению первоначального взноса до 20% и ставки до 5%, а также упрощению процесса перехода на нее. В 2020 году появились новые вводные от правительства РФ. В частности, материнский капитал может использоваться при рождении или усыновлении первого ребенка. Принятые поправки продлевают срок действия программы на 5 лет и устанавливают повышение выплаты. Поэтому мы видим в этом большой потенциал для развития рынка ипотечного кредитования.

Круглый стол «Рынок жилой недвижимости - 2020: что ждет покупателей в этом году»Фото: Ольга КУБЫШЕВА

Оформить жилищный кредит проще, чем кажется

- Некоторые по-прежнему считают, что ипотека - это дорого, долго и не для них, - рассказывает Максим Алексеев. - Сегодня это не так. Сам процесс оформления заявки, подачи документов, оценки квартиры стал намного проще - сделать все можно дистанционно. Уже сейчас более чем в половине кредитных сделок используется электронная регистрация договоров купли-продажи недвижимости. Динамично растет доля заявок на жилищные кредиты, поступающих через интернет. Кроме того, использование цифровых платформ позволило повысить долю решений по заявкам на ипотеку, которые принимаются в течение 10 минут, - она составляет 62%.

Круглый стол «Рынок жилой недвижимости - 2020: что ждет покупателей в этом году»Фото: Ольга КУБЫШЕВА

Банк предлагает клиентам широкий перечень программ с индивидуальными условиями и комфортными вариантами обслуживания кредита - каждый четвертый приходится на «Победу над формальностями». О ней подробнее рассказал управляющий директор по ипотечному кредитованию ВТБ в Ростовской области Андрей Инвияев:

- «Победа над формальностями» - это ипотека по двум документам без подтверждения платежеспособности, то есть человек предоставляет только паспорт и СНИЛС - на данный момент воспользоваться этой программой можно по ставке от 7,9%. Кроме того, в 2019 году еще одним драйвером развития было рефинансирование - это 13% от всех выданных жилищных кредитов, оформленных в ВТБ. Мы рефинансируем кредиты не только сторонних финансовых учреждений, но и в своем банке. В декабре прошлого года его доля в структуре региональных продаж составила 30%. Думаю, что в текущем году на фоне снижения ипотечных ставок спрос на эту услугу продолжит расти.

Ипотечные ставки могут снизить еще

- В начале 2020 года средневзвешенная ставка по ипотеке в рублях обновила исторический минимум - опустилась до 8,99% годовых, - ввела в курс дела управляющий операционным офисом «Абсолют Банка» в Ростове-на-Дону Елена Водяницкая. - Но эта средняя ставка: она складывается с учетом субсидированных ставок по госпрограммам (детская ипотека, сельская ипотека и т.д.). Поэтому реальные, «рабочие» ставки по стандартным ипотечным программам выше - в среднем 9,3-9,5% годовых. Мы ожидаем в 2020 году снижения средних ипотечных ставок по новым кредитам до уровня 8,3-8,5% годовых. Главные причины - уменьшение темпов инфляции и ключевой ставки ЦБ РФ.

Что касается итогов, то «Абсолют Банк» в Ростове-на-Дону в 2019 году провел ипотечное кредитование на сумму 1 млрд рублей - почти на 50% больше, чем в 2018 году. Это значительно выше среднерыночного показателя. И связано это не только с конкурентными ставками. Но еще и с тем, что благодаря цифровой платформе партнеры среди риелторов и застройщиков могут самостоятельно, не отправляя клиента в банк, заводить заявки на ипотеку и получать готовое решение в среднем за 15 минут - буквально после осмотра квартиры. Если документы готовы, на сделку можно выходить уже на следующий день.

Круглый стол «Рынок жилой недвижимости - 2020: что ждет покупателей в этом году»Фото: Ольга КУБЫШЕВА

- Имеет значение и возможность использовать маткапитал для первоначального взноса как по стандартным программам, так и по «детской ипотеке» - он используется в 10 и 40% сделок соответственно, - продолжила Елена Водяницкая. - И еще - примерно 15% выдач на вторичном рынке - это «ипотека на ипотеку», то есть покупка в кредит жилья, которое уже находится в залоге. Большинство банков не берется за такие сделки из-за их более высокой юридической сложности. Между тем, спрос на них, в том числе и «спящий», растет. Так, по сравнению с 2018 годом количество таких сделок у нас выросло более чем в два раза. Мы видим, что для риелторов возможность получения ипотеки на залоговое жилье все чаще становится принципиальным моментом при сотрудничестве с банком.

Банки станут более требовательными

Как рассказал заместитель управляющего по розничному бизнесу ВТБ в Ростовской области Максим Алексеев, рынок ипотечного кредитования в Ростовской области снизился на 6% (по данным ЦБ). Это был год, когда рынок прошел некую перезагрузку. И если первое полугодие для всех участников рынка было непростое, то во втором - стала видна позитивная динамика.

- При этом ВТБ в донском крае выдал 6,6 тысячи кредитов на сумму

12 млрд рублей, - отметил эксперт. - Немаловажен тот факт, что региональный офис банка нарастил ипотечный портфель на 23%, до 30 млрд рублей, и увеличил долю на рынке до 26%. По нашим оценкам, доступность кредитов сохранится с учетом смягчения денежно-кредитной политики Банка России и государственной поддержки.

По словам Елены Водяницкой, действительно, как и в предыдущие годы, на рынке ипотеки в Ростове-на-Дону преобладают сделки с готовыми квартирами. А вот средний ипотечный чек в Ростове-на-Дону за год вырос с 2 млн рублей до 2,2 млн рублей. Это произошло не только за счет роста цен (плюс 10-15% за год), но и за счет того, что ростовчане стали покупать более комфортные квартиры. Так, средняя площадь ипотечной квартиры выросла с 45 до 50 кв. м.

- Мы ожидаем, что в 2020 году средняя сумма чека по ипотеке вырастет еще на 10%. Это будет связано с ростом стоимости квадратного метра как на первичном, так и на вторичном рынке, - заключила она.

Кстати, в 2020 году банки будут более требовательно подходить к оценке заемщиков с минимальными первоначальными взносами. Тем, у кого нет накоплений в размере хотя бы 20% от стоимости жилья, все сложнее будет получить ипотеку.

- Однако для большинства заемщиков это не будет критично, поскольку сегодня средняя величина первоначального взноса в Ростове-на-Дону составляет 27% от стоимости квартиры. За год она снизилась незначительно - всего на 1%, - рассказала Елена Водяницкая.

Также с 1 июля 2020 года по инициативе ЦБ РФ начнут действовать коэффициенты предельной долговой нагрузки, и это может осложнить получение ипотеки гражданами с «серыми» доходами.

Покупатель готов платить за комфорт

- Сейчас у застройщиков прослеживается тенденция показать свое конкурентное преимущество, - включилась в разговор Галина Пивоварова. - Это также приводит к увеличению себестоимости и снижению прибыли, не многие компании смогут работать в данных условиях. Поэтому отрасль будет претерпевать изменения: произойдут укрупнение, монополизация рынка, сокращение предложений. Что в конечном итоге приведет к росту цен. Да, государству важно поддержать якорную отрасль: отсюда и гос-программы, и снижение процентных ставок.

По словам заместителя председателя правления АСО «Комстрой» Станислава Ковалевского, сейчас покупатели больше внимания обращают на инфраструктуру, качество строительства, проектные решения и уже потом на цену. Люди готовы платить за комфорт.

- Конкуренция на рынке высокая, и застройщики делают ставку на качественные характеристики ЖК. Каждый старается удивить, - продолжил он. - К примеру, мы в этом году сдаем четыре многоэтажных дома. И уже сейчас наши дольщики и жильцы видят, как преображаются наши комплексы. Мы создаем площадки для выгула собак, занятий йогой и отдыха. На территории ЖК «Екатерининский» уже построены две мангальные зоны. В теплое время для жильцов комплекса действуют секции по боксу, футболу и йоге. При этом тренеры и инструкторы занимаются бесплатно и с детьми, и со взрослыми трижды в неделю, а весь необходимый спортивный инвентарь можно взять у консьержа. На первых этажах предусмотрены помещения для сетевых магазинов, салонов красоты, развивающих центров и так далее. Решаем вопрос и с парковочными местами - сдаем их в аренду, а снимать их выгоднее, чем покупать.

Что касается самих квартир, то выбор огромный. Уже сейчас потенциальный покупатель может посмотреть шоурумы, варианты чистовой отделки. При этом мы предлагаем шесть вариантов типового ремонта, которые можно комбинировать между собой, а также дизайнерские решения. Чтобы покупка была максимально комфортной, помогаем подать заявку на ипотеку сразу в несколько банков и получить одобрение. Более того, ремонт можно включить и в ипотеку. Надо сказать, что 40% наших покупателей этим предложением уже воспользовались, ведь это выгоднее, чем самому покупать материалы и выбирать мастеров.

«Такое не будет продолжаться бесконечно»

От аналитики перешли к практическим советам.

- Мы видим тренд на снижение ставок по ипотеке, - высказал свое видение заместитель управляющего по розничному бизнесу ВТБ в Ростовской области Максим Алексеев.

- Но именно сейчас покупатель находится в выигрышном положении, когда ставки достигли исторических минимумов, а строительные компании предлагают оптимальные цены на жилье. В случае, если ключевая ставка ЦБ будет снижаться, то через год он сможет рефинансировать действующий кредит своего банка или другого. Мы выдаем ипотеку на 30 лет, а в среднем клиенты погашают ее за десять.

- Вопрос в умении владеть информацией. Рынок перестал быть понятным всем, - согласна Галина Пивоварова. - Сегодня недвижимость - это инвестиционный инструмент. Я бы посоветовала не ждать снижения процентной ставки, она уже и так лояльна. На рынке большое количество предложений, застройщики уже делают огромные скидки. Но такое не будет продолжаться бесконечно. Строительство - это бизнес. И через пару лет не исключено, что начнется переток капитала из строительной отрасли в другую, что повлечет за собой сокращение предложений и выбор станет меньше.