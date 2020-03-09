Отключение света в Ростове-на-Дону 10 марта 2020: где и когда. Как сообщили энергетики, до конца рабочего дня вторника сотни домов в донской столицы будут оставаться без электричества. Однако речь идет не об аварийной ситуации, а о плановых отключениях.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет электричества в Ростове-на-Дону 10 марта года*

10 марта, во вторник, с 9:00 до 16:00:

- Казахская 89Б, 89/4, 89/5; Раздорская 2А, 4; Фурмановская 152; Чистопольская 1-13, 2-48; Балка; Смены 9-19, 2-26; Раздорская 1-9; Каменский 1-9, 2-10; Мигулинский 1-9, 2-12; Гуковский 1-7, 2-10. С 9:00 до 17:00 отключения ждут жителей домов по Казахской 78/3, 78/4, 84/3, 84/4, Зорге 33/2, 33/3; Комсомольской 44-80, 51-67; 37-я линии 2-8, 7-23; 39-я линии 1-33, 2-22; Сарьяна 68 и 45-я линии 2-14.

С 10 по 13 марта с 9:00 до 16:00:

- Карьерный 2-12, Рыльского 3-7, 2-24 и Горсоветский 40-68, 57-79.

*По данным Донэнерго.